Toledo recibe a su patrona con un 'viva' y una tímida ovación

Se cumplió con la tradición. La Virgen del Sagrario recorría hoy las naves de la Catedral Primada a las siete en punto de la tarde para presidir el altar efímero levantado en la Puerta de los Leones, donde se celebrará el octavario en su honor hasta el próximo 15 de agosto, festividad de la Asunción de la Virgen María y día de celebración de la patrona popular de la ciudad de Toledo.

La ceremonia en la que se descorre el velo de la Capilla del Sagarario es uno de los actos más desconocidos de cuantos se celebran estos días en torno a la patrona. Mientras se abre el cortinón rojo que cubre la capilla, los canónigos del Cabildo catedralicio entonan el 'Monstra te ese Materm'. En ese momento la Virgen del Sagrario aparece en el trono labrado por el platero genovés Virgilio Fanelli, una carroza estrenada en 1674 para sustituir el carro procesional anterior, aún hoy de autor desconocido y ejecutado en el ocaso del siglo XVI o en los primeros años del XVI, como sostiene la historiadora Laura Illescas Díaz.

Este año la Virgen del Sagrario viste el manto y la saya de brocado de seda color salmón e hilos de plata y oro, un conjunto que pudo verse hace ahora cinco años, justo en el octavario del año 2020, aún teniendo en su ajuar otros ternos o conjuntos de mayor peso patrimonial y riqueza artística.

Diferentes momentos del traslado de la imagen y del primer día del octavario JG

Además, la patrona popular porta la corona de la coronación canónica de 1926, una obra de joyería realizada por Félix Granda para la que empleó oro y platino, además de 170 brillantes, 10.451 rosas, 99 esmeraldas, 3.015 zafiros, 3.687 rubíes y 53 perlas. Sin duda, una joya sin precedentes.

La devoción a la Virgen del Sagrario no atraviesa su mejor momento. Lleva años en coma. Tan solo hay que contar el número de fieles que ayer acompañaba a la patrona en este traslado y primer día del octavario, no llegaba a 120, una imagen muy diferente a la que recuerdan los más mayores.

Mientras que el arraigo y la identificación de los pueblos con sus patronas crece en la comarca, en Toledo languidece. Pero nunca es tarde. Siempre hay espacio para la esperanza. En 2026 el centenario de la coronación canónica puede ser el salvavidas de una devoción, hoy, reducida a la mínima expresión.