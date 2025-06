Velázquez: «Mi intención es repetir como candidato a la Alcaldía de Toledo y obtener mayoría absoluta»

—¿Cómo ha funcionado estos dos años el bipartito?

—Creo que estamos demostrando que estamos dando a los ciudadanos lo que prometimos: un gobierno sólido, estable, duradero y positivo para la ciudad. Es lo que nos exigieron y a lo que nos comprometimos.

—¿Hubiera suprimido la Concejalía de Igualdad si no hubiera tenido que pactar con Vox el gobierno municipal?

—Sin tener una Concejalía que se denomine de Igualdad estamos trabajando más en políticas de igualdad. Y ahí están las actuaciones concretas. Pero además en violencia de género vamos a formalizar la vicealcaldesa y yo el convenio VioGén porque Toledo todavía no estaba adherido. Va a ser un gobierno de PP y Vox el que incorpore a la Policía Local a este importantísimo procedimiento para proteger a las víctimas de violencia de género. En Seseña lo firmé hace 11 años. Pero Toledo, con una alcaldesa socialista, no se adhirió a VioGén, una de las herramientas que más favorecen la protección a las mujeres. Eso, sin duda. si que es un punto claramente diferencial.

—¿Con qué concejal de Vox se siente más cómodo? ¿A quién ficharía para las listas del PP?

—Me siento cómodo con todos ellos.

—La tasa a los autobuses turísticos, que propuso Vox, ha sido un éxito, con más de 700.000 euros recaudados en tres meses. ¿Se plantea ampliarla a los pisos turísticos, como propone IU?

—¿Fue una propuesta de Vox? Creo que no. Es una tasa que va por la vía de la movilidad, porque no tenemos competencia para crear tasa turística. Es evidente que había que hacer algo con los visitantes que vienen a Toledo y hacen un uso intensivo de la ciudad. Tan rápido que apenas tienen la oportunidad de poder comprar un refresco o una espada y mucho menos visitar un museo. Es una política que potencia el turismo de calidad frente al turismo de masas. Esto no quiere decir que no queremos que venga la gente, pero queremos que contribuyan a mantener la ciudad como merecemos los toledanos y los visitantes.

—La tasa turística va a arreglar los presupuestos municipales. ¿Pero cómo va la recaudación en la zona magenta?

—Es más humilde, pero también está funcionando porque hoy los toledanos que pagan sus impuestos en la ciudad saben que siempre tienen un sitio para aparcar gratis cerca del Casco histórico y cerca de la estación.

—¿Qué le parece la propuesta del teleférico que defiende de forma vehemente Vox?

—Es cierto que pertenece al ámbito de su programa electoral y también que hablar de teleférico, así a la ligera, puede sonar llamativo. Hay que verlo y conocerlo en profundidad. Quizá cuando se habló de la tirolina también surgió una polémica y hoy pues nos hemos acostumbrado, la hemos normalizado, hemos sacado la concesión a concurso y se han multiplicado por cuarto los ingresos para el Ayuntamiento.

—Recientemente ha dado su respaldo a Paco Núñez como candidato a la Junta de Comunidades. ¿No es demasiado pronto?

—A mí me preguntaron como presidente del PP de Toledo y yo opiné. Él es mi presidente regional.

—El PSOE municipal dice que sus aspiraciones son ser el candidato a la Junta, quitarle el puesto a Paco Núñez.

—Eso es lo que les gustaría, que yo me fuera. Pero no, no es así.

—¿Le gustaría ser presidente de Castilla-La Mancha?

—Me gustaría ser alcalde de Toledo en 2027. Y con mejor resultado. Mi intención es repetir como candidato a la Alcaldía de Toledo y conseguir mayoría absoluta.

—¿Y en 2031?

—A saber.

—Su relación con Emiliano García-Page es muy buena; todo lo contrario a la que mantiene con Milagros Tolón.

—Mi comportamiento como alcalde es exactamente igual con todas las personas y así debe ser: es mi responsabilidad y mi obligación. Hay personas con las que me he podido llevar peor y personas con las que me he podido llevar siempre bien, pero yo me tengo que comportar bien con todos ellos. Con Emiliano García Page, siendo alcalde de Seseña, tuve durísimos enfrentamientos. Estábamos en posiciones muy alejadas y hubo circunstancias que las provocaron. No eran pretendidas ni buscadas, pero surgieron. Con Milagros Tolón nunca he tenido una mala relación, absolutamente nunca. Creo que institucionalmente tenemos una responsabilidad que está por encima de las siglas. Con los distintos ministros que han venido a Toledo hemos tenido una relación extraordinaria, exactamente igual con el resto de consejeros. Y, además, los ciudadanos no entenderían otra cosa. Yo soy alcalde de los que me han votado y de los que no me han votado.

Eso nos diferencia, por ejemplo, de otros políticos como Pedro Sánchez, que no es que no gobierne para todos ni para una mayoría, es que gobierna para muy poquitos. Para una minoría muy minoritaria.

-¿Entonces, cómo definiría en una palabra su relación con la actual delegada del Gobierno?

—Escasa.

—¿Hay quien sostiene que usted tiene por parte del Gobierno regional trato de alcalde socialista?

—No sé quién dice eso y qué pretende diciéndolo. Yo quiero que traten a Toledo como lo que es, una ciudad que merece todo y que es la capital de Castilla-La Mancha.