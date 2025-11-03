Los vecinos de Yeles sobre la reyerta del sábado: «Son críos que en vez de darse un puñetazo se lían a navajazos»

Los dos menores de 17 años heridos este sábado durante una pelea multitudinaria en la localidad toledana de Yeles han recibido ya el alta médica, según ha podido confirmar este diario. Ambos jóvenes, de nacionalidad marroquí, fueron atendidos en el Hospital Universitario de Toledo, ... donde fueron trasladados tras resultar heridos con arma blanca en la calle Esquivias poco después de las nueve y media de la noche.

Desde el municipio aseguran que los presuntos agresores no son vecinos de Yeles, sino que se encontraban pasando el fin de semana en casa de unos familiares residentes en la localidad. La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer lo ocurrido, aunque por el momento no se han producido detenciones, según han confirmado fuentes de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha.

El suceso ha causado una gran conmoción entre los vecinos, que todavía se muestran sorprendidos por lo ocurrido. «Son críos de 17 años que ahora cuando se pelean en vez de darse un puñetazo la emprenden a navajazos», lamenta una vecina, que reconoce seguir «con el susto en el cuerpo».

Fuentes del Servicio de Emergencias 112 informaron de que uno de los adolescentes fue trasladado en una UVI móvil con pronóstico grave, mientras que el otro lo hizo en una ambulancia de soporte vital básico. Finalmente, los dos evolucionaron favorablemente y pudieron abandonar el hospital la misma noche del sábado.