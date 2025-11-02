Dos menores heridos por arma blanca, uno con pronóstico grave, en una pelea multitudinaria en Yeles

Dos menores, ambos de 17 años de edad, han resultado heridos este sábado tras ser agredidos con arma blanca en el transcurso de una pelea multitudinaria en la localidad toledana de Yeles.

Los hechos, según han informado fuentes del Servicio de Emergencias ... 112, tuvieron lugar a las 21.27 horas en la calle Esquivias, dentro del barrio de la Estación de este municipio toledano.

Noticia Relacionada Detenidos en Toledo dos implicados en la riña tumultuaria de 150 personas en el Polígono, uno de ellos menor ABC La tangana dejó una mujer hospitalizada con heridas graves y obligó a desplegar a un centenar de policías nacionales para contener el linchamiento al supuesto agresor, al que fueron a buscar a su casa armados con palos, adoquines y piolets Uno de los heridos, que presentaba pronóstico grave, era trasladado en UVI al Hospital Universitario de Toledo mientras que el otro, con heridas de diversa consideración, era enviado en una ambulancia de soporte vital básico al mismo centro hospitalario. Hasta el lugar también se desplazaban efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local.

