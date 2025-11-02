Suscribete a
Dos menores heridos por arma blanca, uno con pronóstico grave, en una pelea multitudinaria en Yeles

Los hechos tuvieron lugar este sábado a las 21.27 horas en la calle Esquivias, dentro del barrio de la Estación de este municipio toledano

Dos menores heridos por arma blanca, uno con pronóstico grave, en una pelea multitudinaria en Yeles

Dos menores, ambos de 17 años de edad, han resultado heridos este sábado tras ser agredidos con arma blanca en el transcurso de una pelea multitudinaria en la localidad toledana de Yeles.

Los hechos, según han informado fuentes del Servicio de Emergencias ... 112, tuvieron lugar a las 21.27 horas en la calle Esquivias, dentro del barrio de la Estación de este municipio toledano.

