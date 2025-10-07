Suscribete a
Valero reprocha al Gobierno haber «abandonado de un plumazo» la inversión en la presa de Montizón

El senador del PP por Ciudad Real acusa al Ejecutivo de dejar sin financiación una infraestructura clave para el desarrollo del Campo de Montiel

Raúl Valero, senador del PP ABC

CIUDAD REAL

El senador del Grupo Parlamentario Popular por Ciudad Real, Raúl Valero, ha reprochado este martes al Gobierno que haya abandonado «de un plumazo» la inversión destinada a la construcción de la presa de Montizón, una infraestructura «clave para garantizar el abastecimiento de agua, ... el desarrollo agrícola y la fijación de población en la comarca del Campo de Montiel». Durante la sesión de control al Gobierno celebrada en el Pleno del Senado, Valero ha preguntado a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Aagesen, cuándo tiene previsto iniciar las obras de esta infraestructura, que lleva más de dos décadas pendiente de ejecución.

