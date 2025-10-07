Valero reprocha al Gobierno haber «abandonado de un plumazo» la inversión en la presa de Montizón

El senador del Grupo Parlamentario Popular por Ciudad Real, Raúl Valero, ha reprochado este martes al Gobierno que haya abandonado «de un plumazo» la inversión destinada a la construcción de la presa de Montizón, una infraestructura «clave para garantizar el abastecimiento de agua, ... el desarrollo agrícola y la fijación de población en la comarca del Campo de Montiel». Durante la sesión de control al Gobierno celebrada en el Pleno del Senado, Valero ha preguntado a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Aagesen, cuándo tiene previsto iniciar las obras de esta infraestructura, que lleva más de dos décadas pendiente de ejecución.

El senador popular ha recordado que el Partido Popular incluyó en los Presupuestos Generales del Estado más de 90 millones de euros para poner en marcha el proyecto, «porque entendemos que no hay territorios condenados al abandono, sino territorios que necesitan infraestructuras, inversión y oportunidades».

Sin embargo, ha lamentado que «en cuanto el PSOE llegó al Gobierno, ese presupuesto desapareció sin miramientos. Lo eliminaron, y ustedes condenaron de nuevo al Campo de Montiel a seguir esperando una obra que es estratégica para su desarrollo».

La presa, símbolo del abandono rural

Valero ha denunciado que la presa de Montizón «no sólo es agua embalsada: es la garantía de que nuestros agricultores puedan planificar sus cultivos, de que las empresas agroalimentarias puedan invertir con seguridad y de que los jóvenes de la comarca tengan una oportunidad de quedarse a trabajar y vivir donde nacieron».

«Cada año de retraso en su construcción es un año perdido para atraer inversiones, crear empleo y asentar población», ha advertido.

El senador ha acusado al Ejecutivo de «una verdadera falta de política con el mundo rural», reprochando que «mientras hablan constantemente de luchar contra la despoblación, la realidad es que no están haciendo absolutamente nada por revertirla. Han convertido el término 'España vaciada' en un eslogan vacío».

«Los hechos son tozudos»

Valero ha subrayado que «los hechos son tozudos», ya que el PSOE, con Aagesen al frente del Ministerio, «abandona las zonas rurales», y la presa de Montizón «simboliza esa falta de compromiso con la España despoblada».

Antes de concluir, ha reclamado al Gobierno que «ya es hora de pasar de los discursos vacíos a las políticas reales que devuelvan dignidad y oportunidades al Campo de Montiel y a toda la España rural».