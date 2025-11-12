Suscribete a
Las trabajadoras de las escuelas infantiles municipales de Toledo podrían ir a la huelga por el impago de sus nóminas

En el proceso de mediación previo a la huelga se citará tanto a la empresa como al Ayuntamiento, por considerar que son responsables del impago

El Ayuntamiento de Toledo asegura que esta semana quedará saldada la deuda con la empresa de escuelas infantiles municipales

Las 54 trabajadoras de las tres escuelas infantiles municipales de Toledo podrían ir a la huelga si no reciben los salarios que se les adeudan, según ha informado Comisiones Obreras (CCOO) en nota de prensa. La mitad de la nómina de octubre no ha sido ... abonada y, además, las trabajadoras desconocen si cobrarán la de noviembre, denuncian.

