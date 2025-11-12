Las trabajadoras de las escuelas infantiles municipales de Toledo podrían ir a la huelga por el impago de sus nóminas

Las 54 trabajadoras de las tres escuelas infantiles municipales de Toledo podrían ir a la huelga si no reciben los salarios que se les adeudan, según ha informado Comisiones Obreras (CCOO) en nota de prensa. La mitad de la nómina de octubre no ha sido ... abonada y, además, las trabajadoras desconocen si cobrarán la de noviembre, denuncian.

El servicio de las escuelas infantiles está gestionado por la empresa Servicios Infantiles La Casita de Chocolate S.L., que como indican desde CCOO, ha incumplido sus obligaciones de pago, mientras que la compañía responsabiliza al Ayuntamiento de Toledo de no abonar las facturas correspondientes. Esta situación se ha repetido en años anteriores, según señala el sindicato.

Tras las asambleas realizadas con las trabajadoras, el sindicato ha iniciado el proceso de mediación previa a la huelga ante el Jurado Arbitral Laboral de Toledo, en el que se citará tanto a la empresa como al Ayuntamiento, por considerar que ambos son responsables del impago: la empresa como empleador y el Ayuntamiento como autoridad responsable del servicio externalizado.

«El eslabón más débil»

Luis Gutiérrez, responsable de Enseñanza Privada de CCOO Toledo, subraya en nota de prensa que «las trabajadoras están siendo el eslabón más débil que acaba financiando con su salario la deuda de la empresa» y reclama tanto el abono inmediato de los salarios adeudados como mejoras laborales.

CCOO recuerda en un comunicado que las trabajadoras de estas escuelas cuentan con titulación superior y asumen la educación y cuidado de los menores, pero perciben un salario cercano al mínimo interprofesional.

Ante la próxima licitación del servicio por parte del Ayuntamiento el año que viene, el sindicato exige mejoras claras de condiciones o la gestión directa municipal, siguiendo el ejemplo de otros municipios que han logrado mejores resultados tanto para las arcas públicas como para las trabajadoras.