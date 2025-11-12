Suscribete a
ABC Premium
Juicio al fiscal general
Día clave: declaran once agentes de la UCO y el propio García Ortiz
Pleno del Congreso
Junts, a Sánchez: «Sus incumplimientos han llevado a bloquear la legislatura»

El Ayuntamiento de Toledo asegura que esta semana quedará saldada la deuda con la empresa de escuelas infantiles municipales

El portavoz municipal asegura que las facturas pendientes de septiembre se abonarán esta semana, tras una deuda que supera los 400.000 euros y ha tensionado la gestión de las escuelas infantiles

El Ayuntamiento de Toledo pone en valor sus actuaciones de verano para garantizar una vuelta al cole segura

Comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso, en directo: última hora de hoy

Juan José Alcalde es portavoz del equipo de Gobierno municipal
Juan José Alcalde es portavoz del equipo de Gobierno municipal ABC

J. Guayerbas

Toledo

El portavoz del Gobierno municipal de Toledo, Juan José Alcalde, ha informado este miércoles en rueda de prensa que el Ayuntamiento aprobará y abonará «esta semana» las facturas correspondientes al mes de septiembre presentadas por la empresa adjudicataria de las escuelas infantiles municipales.

Según ... Alcalde, «si todo va bien, a final de semana se quedará pagado lo pendiente con la empresa» y ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a las familias usuarias de las escuelas infantiles porque «no hay ningún problema, ha sido un mero retraso administrativo» y que «a partir de esta semana actualizaremos y nos pondremos en orden con esta empresa».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app