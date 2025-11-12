El Ayuntamiento de Toledo asegura que esta semana quedará saldada la deuda con la empresa de escuelas infantiles municipales

El portavoz del Gobierno municipal de Toledo, Juan José Alcalde, ha informado este miércoles en rueda de prensa que el Ayuntamiento aprobará y abonará «esta semana» las facturas correspondientes al mes de septiembre presentadas por la empresa adjudicataria de las escuelas infantiles municipales.

Según ... Alcalde, «si todo va bien, a final de semana se quedará pagado lo pendiente con la empresa» y ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a las familias usuarias de las escuelas infantiles porque «no hay ningún problema, ha sido un mero retraso administrativo» y que «a partir de esta semana actualizaremos y nos pondremos en orden con esta empresa».

Este anuncio se produce en un contexto de tensión entre el Ayuntamiento y la empresa concesionaria de los tres centros infantiles municipales. Según carta remitida por las empresas a las familias, el Consistorio mantiene una deuda que supera los 400.000 euros, correspondientes a facturas de los meses de agosto, septiembre y octubre de 2025, además de importes pendientes otros cursos. «Tensión crítica» en su tesorería La empresa, Servicios Infantiles La Casita de Chocolate S.L., que gestiona las tres escuelas desde 2011, denunciaba así que esta situación ha provocado una «tensión crítica» en su tesorería e incluso ha impedido abonar íntegramente las nóminas a sus empleados del mes de octubre. Por su parte, el Ayuntamiento, a través del concejal de Educación, Daniel Morcillo, reconoció la semana pasada un retraso de dos meses en los pagos, aunque subrayó que el Ayuntamiento dispone de una partida de 565.000 euros para hacer frente a estas deudas. De esta forma, las declaraciones de Alcalde ponen sobre la mesa un desenlace inmediato: si los trámites se completan según lo previsto, la empresa quedaría al día en los pagos pendientes esta misma semana, lo que podría aliviar la situación de liquidez para la concesionaria.

Más temas:

Toledo