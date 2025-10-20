Suscribete a
Toledo corre por los niños con cáncer en la carrera solidaria ‘Ruta 091’

La prueba de 5,5 kilómetros se celebrará el próximo 2 de noviembre en el barrio del Polígono

Seguimiento a supervivientes y olvido oncológico, demandas de Afanion

Presentación de la carrera solidaria de la Policía Nacional 'Ruta 091'
Presentación de la carrera solidaria de la Policía Nacional 'Ruta 091' ABC
E. Bustos

El próximo 2 de noviembre, el barrio del Polígono de Toledo se convertirá en el escenario de la segunda edición de la carrera solidaria 'Ruta 091' organizada por la Policía Nacional. Una cita que une deporte y solidaridad. Toda la recaudación de esta edición ... irá destinada a la Asociación de Familias de Niños con Cáncer de Castilla-La Mancha (Afanion).

