Toledo corre por los niños con cáncer en la carrera solidaria ‘Ruta 091’

El próximo 2 de noviembre, el barrio del Polígono de Toledo se convertirá en el escenario de la segunda edición de la carrera solidaria 'Ruta 091' organizada por la Policía Nacional. Una cita que une deporte y solidaridad. Toda la recaudación de esta edición ... irá destinada a la Asociación de Familias de Niños con Cáncer de Castilla-La Mancha (Afanion).

Una prueba que ha sido presentada este lunes por la delegada del Gobierno, Milagros Tolón, el jefe superior de la Policía Nacional en Castilla-La Mancha, Francisco Herrero; el director territorial de Banco Santander en Castilla-La Mancha, Francisco Piña, y la vicepresidenta de Afanion, Yolanda Fernández.

Durante su intervención, la delegada del Gobierno ha subrayado el carácter social de esta carrera, que «aúna deporte, empatía y comunidad», y ha destacado el compromiso de la Policía Nacional con la ciudadanía. «Una vez más, la Policía demuestra su voluntad de estar cerca de quienes más lo necesitan», ha afirmado.

La prueba contará con un recorrido urbano de 5,5 kilómetros, con salida y meta en la Biblioteca 'Almudena Grandes'. Las inscripciones ya están abiertas en la web ruta091.es, con un precio de 12 euros para adultos y 10 euros para menores de 14 años.

Habrá distintas categorías para adultos, veteranos e infantiles, y pruebas adaptadas para niños de 200, 400, 600 y 1.000 metros. Todo lo recaudado se destinará íntegramente a Afanion, una entidad que lleva 30 años trabajando en apoyo a menores con cáncer y sus familias.

«Cada inscripción, cada paso, es una muestra de apoyo a quienes más lo necesitan y un reconocimiento a la labor de nuestra Policía Nacional», ha añadido Tolón, animando a toda la ciudadanía a participar.

De 500 a 1.000 dorsales

Por su parte, el jefe superior de la Policía Nacional ha recordado que 'Ruta 091' es una iniciativa nacional que desde 2017 recorre distintas ciudades de España con un objetivo solidario. Este año se celebrará en 45 ciudades, y Toledo vuelve a ser una de ellas.

En su primera edición, celebrada en 2023, la carrera consiguió recaudar 8.000 euros para Marsodeto, y para este año se espera superar esa cifra gracias al aumento del número de dorsales, que pasan de 500 a 1.000. «El éxito del año pasado fue muy positivo, y este año queremos que aún más toledanos se unan a correr con nosotros», ha expresado Herrero.

Además del componente deportivo, la jornada incluirá actividades para toda la familia, con la participación de la Unidad de Caballería y la Unidad Canina de la Policía Nacional, así como la presencia de la asociación 'Héroes a Cuatro Patas', el grupo de percusión Kekumka, y la popular 'Legión 501', con fans caracterizados como personajes de Star Wars.

30 años de compromiso de Afanion

Durante la presentación, la vicepresidenta de Afanion ha agradecido esta iniciativa, destacando la importancia de la colaboración ciudadana para seguir sacando adelante los proyectos de la asociación. «Cumplimos 30 años y seguimos con el mismo compromiso: estar al lado de las familias y los menores en momentos difíciles», ha afirmado.

Por su parte, el director territorial del Banco Santander en Castilla-La Mancha ha puesto en valor la dimensión solidaria de la carrera. «Detrás de cada dorsal hay una historia que nos invita a reflexionar, a participar y a aportar en favor de una sociedad más justa», ha dicho, quien también ha reiterado el compromiso de la entidad con iniciativas sociales como ésta.