Talavera rinde homenaje al ceramista Alfredo Ruiz de Luna con una muestra que recorre su trayectoria

La exposición, que podrá visitarse hasta marzo de 2026, reúne en el museo Ruiz de Luna 76 piezas cedidas y donadas por su viuda y refuerza el vínculo de la ciudad con una de sus sagas artísticas más emblemáticas

El Museo Ruiz de Luna de Talavera de la Reina acoge desde este lunes la exposición 'Alfredo Ruiz de Luna. Un ceramista talaverano en Madrid'
El Museo Ruiz de Luna de Talavera de la Reina acoge desde este lunes la exposición 'Alfredo Ruiz de Luna. Un ceramista talaverano en Madrid'

El Museo Ruiz de Luna de Talavera de la Reina acoge desde este lunes la exposición 'Alfredo Ruiz de Luna. Un ceramista talaverano en Madrid', una muestra que recorre la trayectoria artística del nieto del maestro ceramista y que podrá visitarse hasta el ... 8 de marzo de 2026.

