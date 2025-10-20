Talavera rinde homenaje al ceramista Alfredo Ruiz de Luna con una muestra que recorre su trayectoria

El Museo Ruiz de Luna de Talavera de la Reina acoge desde este lunes la exposición 'Alfredo Ruiz de Luna. Un ceramista talaverano en Madrid', una muestra que recorre la trayectoria artística del nieto del maestro ceramista y que podrá visitarse hasta el ... 8 de marzo de 2026.

En su intervención, la viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo, ha destacado que la exposición «pretende mostrar la evolución artística de Alfredo Ruiz de Luna, a caballo entre Madrid y Talavera, desde sus inicios en la casa-fábrica hasta la consolidación de su taller en la Plaza de Boston de Madrid».

Según explicó, las piezas exhibidas proceden en parte de los fondos depositados mediante contrato de comodato y, en parte, de la donación realizada por María José Delgado Fraile, viuda del artista, a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

La muestra, organizada en las dos salas temporales del museo, presenta en la primera tres secciones dedicadas a la saga familiar y la Fábrica Nuestra Señora del Prado, la formación del autor en Madrid y Talavera, y la creación de su propio taller. La segunda sala se centra en sus grandes encargos, reflejados principalmente a través de dibujos preparatorios, ante la imposibilidad de trasladar las obras finales integradas en edificios y conjuntos arquitectónicos.

Asimismo, se incluye una sección dedicada a la temática heráldica, con especial atención al panel de azulejos 'Escudo español', una de las piezas más emblemáticas del autor, con la que el propio Ruiz de Luna posó en numerosas ocasiones.

Durante la inauguración, Olmedo anunció la publicación de un catálogo conmemorativo de 48 páginas que recoge todas las piezas expuestas, con una presentación del consejero de Cultura y textos de la comisaria de la muestra, Begoña Muñoz, y de los hermanos del autor.

El catálogo, con un precio de ocho euros, se ha editado «para acompañar y documentar un recorrido expositivo que rescata la huella de un artista ecléctico, entre la tradición y la modernidad», señaló la viceconsejera.

Por su parte, el alcalde de Talavera, José Julián Gregorio, subrayó que «cada vez que se habla de la familia Ruiz de Luna, estamos hablando de nuestra historia y de una de nuestras señas de identidad más reconocibles». Gregorio ha agradecido a María José Delgado Fraile la donación de obras «que viene a enriquecer aún más el patrimonio de nuestro museo» y ha felicitado a los comisarios de la exposición, Begoña Muñoz y José Domingo Delgado, por «su labor minuciosa y su dedicación en la preparación de una muestra que refuerza el vínculo entre Talavera y su tradición cerámica».

Figura clave en la renovación de la cerámica talaverana

El artista homenajeado, Alfredo Ruiz de Luna, es considerado una figura clave en la renovación de la cerámica talaverana, combinando el legado renacentista de su familia con influencias del Art Nouveau y del arte oriental, visibles en sus cenefas de inspiración otomana al estilo de los maestros del Nakkashane. Su obra refleja también la impronta de Goya y Mucha, abordando una temática amplia que va de lo religioso a lo popular, del realismo a lo onírico, y utilizando una paleta de color que oscila entre los monocromos y la policromía.

La inauguración de la exposición coincidió además con el acto organizado por la Asociación de Informadores Gráficos de Talavera de la Reina 'Ciudad de la Cerámica', con motivo del 80 aniversario del fallecimiento de Juan Ruiz de Luna, patriarca de la saga. En este evento, la asociación realizó la donación de una cámara de cerámica al Museo Ruiz de Luna, una pieza única elaborada por el Centro Cerámico Talavera en homenaje al célebre ceramista y fotógrafo talaverano.

El alcalde ha calificado la iniciativa como «una unión perfecta entre arte, historia y comunicación, que pone en valor la figura de un pionero capaz de combinar la cerámica con la imagen y de dejar una huella imborrable en la identidad de Talavera».