Talavera de la Reina pretende vender de forma presencial su cerámica en 2026 en China

Javier Muñoz-Gallego y Gelen Delgado visitarán una de las ferias más importantes de cerámica en China, en Jingdezhen

China fija su mirada en la cerámica de Talavera

Jarrones cerámicos de la fachada del Teatro Victoria en Talavera de la Reina
Talavera

El concejal de Fondos Europeos e Ipeta, Javier Muñoz-Gallego, ha avanzado que el equipo de Gobierno tiene contactos avanzados con China cuyo objetivo es que al año que viene se pueda «vender de forma presencial» cerámica talaverana en China.

Así lo ha dado ... a conocer en rueda de prensa y a preguntas de los periodistas, donde ha avanzado que próximamente junto a la concejal de Artesanía, Gelen Delgado, visitará una de las ferias más importantes de cerámica en China, en Jingdezhen, respondiendo así «a una invitación directa del Gobierno chino».

