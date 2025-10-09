Talavera de la Reina pretende vender de forma presencial su cerámica en 2026 en China

El concejal de Fondos Europeos e Ipeta, Javier Muñoz-Gallego, ha avanzado que el equipo de Gobierno tiene contactos avanzados con China cuyo objetivo es que al año que viene se pueda «vender de forma presencial» cerámica talaverana en China.

Así lo ha dado ... a conocer en rueda de prensa y a preguntas de los periodistas, donde ha avanzado que próximamente junto a la concejal de Artesanía, Gelen Delgado, visitará una de las ferias más importantes de cerámica en China, en Jingdezhen, respondiendo así «a una invitación directa del Gobierno chino».

Esta visita se corresponderá con las que varias delegaciones chinas ya han realizado a Talavera dentro de un marco de cooperación internacional, y en las reuniones previstas «esperamos traernos un buen acuerdo para Talavera». Noticia Relacionada José Julián Gregorio intensifica sus contactos con China para atraer más turismo a Talavera ABC «Las puertas de Talavera y de este ayuntamiento están abiertas a la comunidad china», ha dicho el alcalde en el recibimiento a varias comunidades de la República Popular Muñoz-Gallego ha subrayado que uno de los objetivos que se persigue desde el Instituto de Promoción Económica, además de la generación de empleo, es el fomento del turismo, «y nos hemos marcado conseguir que se venda nuestra cerámica en China». Ha apuntado que las delegaciones chinas que ya han visitado Talavera y han conocido de primera mano la elaboración de la cerámica tradicional «han valorado de una forma muy positiva y palpable nuestros procesos artesanales», según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

