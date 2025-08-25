El Ayuntamiento de Talavera inicia la regulación e regula la zona de bajas emisiones

El portavoz del equipo de Gobierno, Jesús García-Barroso, ha recalcado que «a pesar de encontrarnos en el mes de agosto la actividad no ha cesado y se ha seguido avanzando en diferentes asuntos».

Así se ha pronunciado en rueda de prensa, donde ha especificado que «una muestra de ello es el gran número de puntos que se han abordado en la Junta de Gobierno local».

García-Barroso ha explicado que se ha llevado a cabo la aprobación del Proyecto de Ordenanza Municipal por el que se regula la zona de bajas emisiones de Talavera de la Reina.

En este sentido, el portavoz ha recordado que es una ordenanza «posibilista y preventiva pero sin voluntad sancionadora», y no se tiene la intención de reducir el acceso a la ciudad, porque Talavera «ni lo requiere ni lo necesita». Es una ciudad con un nivel de contaminación más que sostenible; «por lo que solo se aplicaría si los niveles de CO2 aumentarán en gran medida y durante el lapso de tiempo que se mantuviera en esos números».

Además, se ha dado luz verde al expediente del contrato de suministro de 400 contenedores de residuos de carga lateral por un importe IVA incluido de 450.000 euros. «Este contrato es una de las inversiones bianuales por lo que el próximo año será del mismo importe y para el mismo uso».

Por otra parte, el portavoz ha informado de que se han aprobado las certificaciones 2 y 3 del contrato de obra de conservación y puesta en seguridad del Claustro de los Comunes (Casa de los Canónigos) del antiguo Monasterio de Santa Catalina con un importe para estas certificaciones de 28.634,88 euros y 10.142,84 euros, respectivamente.

También se ha aprobado la certificación 6 del contrato de obra de rehabilitación integral de los edificios norte y sur de la antigua Central Hidroeléctrica 'Virgen del Pilar' y de un horno-tejar para producción alfarera, en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Talavera de la Reina, financiado por los Fondos Next Generation-UE con un importe IVA incluido para esta certificación de 72.581,15 euros.

García-Barroso ha informado de que además se ha aprobado la cuenta de Explotación del Patrimonio Público del Suelo (PPS) del ejercicio 2024 y la primera prórroga ordinaria del contrato de servicio de colaboración integral en la recaudación de todo tipo de ingresos del Ayuntamiento de Talavera y de sus Organismos Autónomos por precios unitarios.

Por último, se ha aceptado la donación del Piano de Gran Cola Verdux München por parte de la familia del pianista, Pedro Sarmiento, experto en educación y pedagogía musical y director fundador de la escuela Municipal de Música y Danza de Talavera. El piano quedará depositado en el centro cultural El Salvador.