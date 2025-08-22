Abre el primer restaurante 'Rodilla' en Talavera

inauguración del primer restaurante de la cadena Rodilla en Talavera de la Reina

Así se ha pronunciado en la inauguración del primer restaurante de la cadena Rodilla en la ciudad, ubicado en la calle Banderas de Castilla, frente a la estación de autobuses. Al que ha asistido acompañado por la edil de Comercio, María Pilar Guerrero y el concejal de Deportes, Antonio Núñez.

Gregorio ha recalcado la importancia de esta nueva implantación para «la dinamización económica y la creación de empleo en la ciudad», ya que supone «un paso más en la diversificación de la oferta gastronómica y en la apuesta de Talavera por atraer nuevas marcas de referencia nacional». Además, generará oportunidades de empleo directo e indirecto.

El establecimiento, diseñado con un concepto moderno y funcional, ofrecerá la amplia gama de productos que caracteriza a la marca, con especial atención a sus icónicos sándwiches elaborados al momento.

Además, la ubicación es estratégica en el corazón de Talavera y al lado de la estación de autobuses con el objetivo de convertirse en un punto de encuentro para los talaveranos, vecinos de la comarca y estudiantes que utilizan habitualmente este medio de transporte.