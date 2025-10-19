Suscribete a
La Sociedad Toledana de Estudios Heráldicos se compromete activamente con la candidatura de Toledo a la capitalidad cultural en 2031

La sesión se celebró en la Sala Capitular del Ayuntamiento de Toledo y contó con la lección inaugural de Amadeo-Martín Rey y Cabieses sobre los títulos históricos del Rey de España y la Princesa de Asturias

La Sociedad Toledana de Estudios Heráldicos y Genealógicos ha celebrado este domingo la sesión pública y solemne de apertura del curso académico 2025-2026
La Sociedad Toledana de Estudios Heráldicos y Genealógicos ha celebrado este domingo la sesión pública y solemne de apertura del curso académico 2025-2026 en la Sala Capitular del Ayuntamiento de Toledo, en un acto presidido por su presidente, José María San Román Cutanda.

