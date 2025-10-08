Suscribete a
artes&letras castilla-la mancha

La toledo aragonesa que fascinó a Bécquer

Una guía literaria, 'El Pincel y la Pluma', del molinense Manuel Martínez Forega, relata la estancia de los hermanos Bécquer en la comarca de Tarazona, la ciudad que Bécquer comparó con Toledo

Rúa de Becquer en la Judería de Tarazona.
MARI CRUZ MAGDALENO

Gustavo Adolfo Bécquer (1836-1870) es el máximo exponente del romanticismo español y el poeta más influyente en la literatura española contemporánea. Sin embargo, Bécquer murió sin haber publicado nada más que artículos, porque el autor del libro de poemas más leído de todos ... los tiempos, Rimas, fue periodista ante todo, a eso dedicó toda su vida y de eso vivió, y por esa actividad se le conocía en su época, además de su actividad política y como censor de novelas, cargo que recibió de González Bravo, el liberal radical feroz perseguidor de progresistas que fundó la Guardia Civil y llegó a ser presidente del Consejo de Ministros en 1968, último gobierno del reinado de Isabel II.

