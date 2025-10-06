La senda ecológica del río Tajo en Toledo estrena escalera de madera en el Diamantista

El corazón verde de Toledo, la senda ecológica del Tajo, cuenta ya con un nuevo elemento para facilitar el paseo de vecinos y visitantes. A la altura de la Casa del Diamantista, se ha instalado ya la escalera de madera que salva un desnivel de 15 metros y que se va a convertir en una de las piezas más visibles del ambicioso proyecto de recuperación de la ribera y que conecta con la senda de Cabestreros, que bordea el Tajo hasta el puente nuevo de Alcántara.

La nueva estructura está formada por nueve tramos de hasta 12 peldaños cada uno, combinando la reutilización de la fábrica existente en los tres primeros con tablones de pino en el resto. Una solución que, además de integrarse en el entorno, ofrece mayor comodidad y continuidad al recorrido.

Este proyecto, con un presupuesto de 412.945,45 euros y ejecutado por la empresa Trento Arquitectura S.L., ha tenido que superar contratiempos importantes. Las intensas riadas del pasado mes de marzo obligaron a paralizar las obras, ya que la crecida del río dejó a su paso caminos destrozados, senderos intransitables y tramos de ribera inutilizados.

Noticia Relacionada Tras los destrozos en la senda, suspenden «por fuerza mayor» las obras entre Alcántara y los Molinos de Daicán Las inundaciones en la zona provocadas por la crecida del río ha obligado a paralizar el proyecto europeo de casi medio millón de euros que se estaba ejecutando

«Esta obra se vio dañada con la crecida del Tajo y se ha tenido que retomar tras la limpieza de toda la zona, lo que supondrá tres meses más de intervención sin coste adicional», recordaba el portavoz del equipo de gobierno municipal, Juan José Alcalde, en junio, cuando la Junta de Gobierno Local aprobó la reanudación de los trabajos.

El diseño, firmado por el arquitecto Francisco Javier de Paz, ha plantea do también una nueva conexión entre Cabestreros y la plaza del Diamantista, más intuitiva y directa para quienes transitan por la senda. Hasta ahora, este recorrido obligaba a subir al Casco Histórico para después volver a descender. La nueva escalera permitirá acortar tiempos y dar fluidez al itinerario.

Además, los trabajos, que ya se han recepcionado, han contemplado la ocultación de tuberías al descubierto y la integración paisajística de todos los elementos en la ribera.

La intervención no se ha limitado solo a la nueva conexión. El proyecto inicial ha abarcado la restauración del embarcadero, los merenderos y las dársenas de pescadores, así como la reparación de pavimentos deteriorados y la creación de nuevas zonas de descanso. También se ha repuesto mobiliario urbano en mal estado y se han instalado baños públicos con módulos de diseño sostenible, revestidos con brezo y jazmín, que mimetizan con el entorno natural.

La actuación se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos europeos Next Generation, que buscan impulsar proyectos sostenibles y de mejora del espacio público. En este caso, Toledo avanza en la puesta en valor de su senda ecológica, un itinerario cada vez más utilizado tanto por vecinos como por turistas que buscan un contacto directo con el río y el paisaje. Con la nueva escalera y la continuidad de las obras en marcha, la ribera del Tajo se encamina a recuperar su esplendor y a consolidarse como un espacio clave de esparcimiento, deporte y naturaleza en la capital regional, además del resto de obras pendientes en toda la ribera del Tajo.