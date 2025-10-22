Los Talleres+ crean 202 empleos en 20 municipios de la provincia de Toledo

La presidenta de la Diputación de Toledo y alcaldesa de Mocejón, Concepción Cedillo, ha visitado este miércoles el Taller+ 'Pinceladas de Mocejón', acompañada por el diputado de Promoción de Empleo, Pablo Barroso, y por los responsables técnicos del programa. El objetivo de la visita ha ... sido conocer de primera mano el desarrollo de este proyecto de formación y empleo que la institución provincial gestiona en colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Durante la visita, Cedillo y Barroso han conversado con los alumnos-trabajadores, docentes y personal técnico, interesándose por las tareas que están llevando a cabo y por la formación que están recibiendo. La presidenta ha querido destacar «la importancia de estos programas como herramienta de empleo y formación, que además contribuyen a mejorar los espacios públicos de los municipios toledanos».

Cedillo subrayó que los Talleres+ representan «una apuesta firme del Gobierno provincial por la creación de empleo, la mejora de la empleabilidad y la revitalización de los pueblos de la provincia, al combinar la enseñanza práctica con actuaciones de interés público». En este sentido, señaló que «este tipo de programas son una muestra clara de cómo la colaboración institucional se traduce en oportunidades reales para nuestros vecinos y en la mejora directa de nuestras infraestructuras».

Un total de 20 talleres en toda la provincia

La presidenta recordó que la inversión total para los 20 talleres gestionados por la Diputación de Toledo en 2025 asciende a 3,4 millones de euros, de los cuales la Junta de Comunidades aporta 2.766.192 euros y la Diputación 691.548 euros.

El Taller+ 'Pinceladas de Mocejón', dedicado a la especialidad de saneamiento y pintura en instalaciones municipales, ha centrado su unidad de obra principal en el saneamiento, reparación y pintura del polideportivo municipal. Los trabajos han abarcado la entrada, los laterales, el campo de fútbol con sus gradas y vestuarios, la piscina municipal, la pista de pádel y el área del bar.

Además, los participantes han realizado tres unidades de obra complementarias: la pintura del aula de inglés, las jardineras de la calle La Ribera y las farolas de la Plaza de España, contribuyendo a embellecer y mejorar distintos espacios del municipio.

Tanto la presidenta como el diputado provincial destacaron el valor añadido de estas actuaciones, que no solo benefician a los participantes, al proporcionarles experiencia y cualificación profesional, sino que repercuten directamente en la mejora del entorno urbano y en el bienestar de los vecinos.

En conjunto, los Talleres+ promovidos por la Diputación en 2025 han creado 202 puestos de trabajo en 20 municipios de la provincia y forman parte del conjunto de políticas activas de empleo impulsadas junto al Gobierno regional, que destina más de 10 millones de euros en el presente ejercicio a la generación de empleo en Toledo y su provincia.