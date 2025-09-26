La Diputación de Toledo lanza el programa 'Primera Oportunidad de Empleo' con becas de 600€ mensuales para jóvenes

La presidenta de la Diputación de Toledo, Conchi Cedillo, en las instalaciones de EFA Oretana, que se encarga del itinerario formativo de 'Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes'

La Diputación de Toledo ha puesto en marcha el programa 'Primera Oportunidad de Empleo', una iniciativa pionera dirigida a jóvenes de la provincia sin experiencia laboral, que combina formación especializada y apoyo económico para facilitar el acceso a un empleo de calidad en sectores estratégicos.

El plan contempla cuatro itinerarios formativos. Tres de ellos -'Gestión de marketing y comunicación', 'Promoción turística local e información al visitante' y 'Experto en Inteligencia Artificial'- se realizan en colaboración con la Federación Empresarial Toledana (Fedeto). El cuarto -'Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes'-, se lleva a cabo con la Asociación Escuela Familiar Agraria (EFA Oretana). Cada especialidad tendrá dos ediciones, sumando más de 2.500 horas de formación.

Una de las principales novedades del programa es la concesión de una beca mensual de 600 euros a cada participante durante el desarrollo de los certificados de profesionalidad, con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades y permitir la dedicación plena a la formación.

El vicepresidente de la Diputación y diputado de Empleo, Joaquín Romera, destacó que se trata de una medida inédita en la institución. «Apostamos de manera firme por nuestros jóvenes y por ofrecerles una oportunidad real de acceder a empleos de calidad en sectores estratégicos. Este programa será un hito, porque abre un camino nuevo en el apoyo al talento juvenil», afirmó.

Romera subrayó que el programa refleja la sensibilidad del Gobierno provincial hacia quienes buscan su primera experiencia profesional, «apostando por la innovación como motor de desarrollo económico y social en la provincia».

Formación conectada al mercado laboral

El programa cuenta con una financiación máxima de 439.200 euros aportados por la Diputación, mientras que FEDETO y EFA Oretana pondrán a disposición del mismo sus instalaciones, recursos y profesorado especializado.

La selección de los itinerarios se ha realizado en contacto directo con el tejido empresarial, con el objetivo de responder a las necesidades reales del mercado laboral. Además, el programa abre la posibilidad de que los participantes completen su formación con prácticas en entidades públicas de la provincia, reforzando su primera experiencia profesional.