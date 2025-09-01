La Puebla de Montalbán: donde hay teatro a todas horas y en todas partes, también bajo tierra Acaba de clausurarse la 27º edición de su Festival Celestina, con un ejército de 150 voluntarios y cuyas representaciones en cuevas lo hacen único

A los niños de La Puebla de Montalbán no hace falta insistirles en que lean 'La Celestina'. Se la saben de memoria. El colegio lleva el nombre de su autor, Fernando de Rojas, nacido allí en el siglo XV, e imbuidos de su espíritu hay un montón de chavales que se acercan al teatro, crecen ensayando y debutan sobre las tablas en alguno de los múltiples escenarios que se montan a finales de agosto de cada año en este pueblo toledano de unos 8.000 habitantes. Un lujo.

Ahí está Alejandro Moreno, de 21 años, que hace de Calisto en la obra 'Dulce Amargura', representada en el Palacio de los Condes de Montalbán, un espectáculo de flamenco en el que «se tocan todos los palos y que plasma 'La Celestina' de una forma diferente». Es la segunda edición que se pone en escena con un éxito atronador. Alejandro cuenta que «siento devoción por la danza, estudio en el Conservatorio de Madrid y me quiero dedicar profesionalmente a ella; estoy luchando por hacerme un hueco».

O Pablo Justo, de 23 años, disfrazado de Gibaja en el entremés 'Lo que son mujeres', con asiento en El Túnel, una antigua posada reconvertida en cine de invierno y verano. Empezó con tres años, después de que su padre pidiera que «si me podían acoger y mi primer papel fue metido en un saco». Y ahora, veinte más tarde, licenciado en Arte Dramático y con un máster en Gestión Cultural, sigue actuando y, a la vez, es el coordinador de este Festival Celestina, un ejército con 150 voluntarios que funciona como un reloj suizo y que acaba de clausurar su 27º edición con cinco estrenos.

Queda claro que no será la última y que si consiguen la declaración de Interés Turístico Nacional bien merecido lo tienen.

«Los pueblanos nos unimos en torno al festival. Años atrás había más actores de fuera y hemos conseguido que la mayoría sean de aquí y que con la creación de los espectáculos pase lo mismo, y eso es maravilloso», afirma Ángel Martínez, con un cuarto de siglo de experiencia como coreógrafo y al frente de la compañía de danza Nuevo Amanecer. Él es el ideólogo de 'Dulce Amargura'.

«Conjugamos perfectamente el patrimonio, la cultura, el arte, la música, la danza y el teatro. Tenemos mucho que ofrecer y nadie se queda indiferente cuando viene. El pueblo se convierte en un escenario de emociones», explica la alcaldesa, Soledad de Frutos, desde la plaza Mayor, mientras corre de una representación a otra para no perderse ninguna como tantos espectadores.

La plaza Mayor, la noche del sábado, llena de gente para disfrutar del teatro EP

El Festival Celestina llena de teatro el pueblo a todas horas y en todos los rincones, también bajo tierra. Las cuevas tan características de La Puebla, que se utilizaban como bodega de las casas donde se conservaba el vino o los jamones -y de las que el Ayuntamiento, con la ayuda de la Diputación, ha empezado un estudio para catalogarlas y saber realmente cuántas hay-, son parte esencial de su encanto.

María Elena Diardes, directora artística e impulsora del festival junto con el dramaturgo Luis María García, tuvo claro desde el principio que las cuevas eran espacios escénicos, añadiendo, «con toda la humildad, que aquí ocurre algo muy singular: es el pueblo el que sostiene el festival. Hay apoyo profesional, pero es el pueblo el que lo mantiene y esa magia es un milagro».

Preguntada por un balance provisional, la alcaldesa asegura que el año pasado hubo más de 30.000 visitantes y que la sensación en este ha sido «brutal» por «la cantidad de gente» y porque «las entradas para los espectáculos, que valen cuatro euros, se agotaron en cuanto las sacamos a la venta».

«Es triste que se politice la cultura y algo tan importante para el pueblo» El Festival Celestina está declarado de Interés Turístico Regional y en La Puebla de Montalbán quieren aspirar al reconocimiento nacional. Uno de los pasos, a priori simple, es que el pleno municipal dé su aprobación para elevarlo a instancias más altas. El asunto se planteó el viernes y cuál fue la sorpresa de la alcaldesa, Soledad de Frutos, del PP, cuando PSOE y Vox votaron en contra. «Es un festival del pueblo y para el pueblo. No es una cuestión política, y es triste que se politice la cultura y algo tan importante», opina la regidora, aún con el disgusto en el cuerpo, que considera que la oposición argumenta «razones que no tienen ningún tipo de peso» y «no sé si con esto pretenden medallas políticas». Desde el Ayuntamiento recuerdan, además, que este año el Premio Celestina recayó en Petra Martínez y que la conocida actriz ha firmado la petición para que haya un acuerdo plenario.