La Puebla de Montalbán, en Toledo, celebra diez días de pasión por la Celestina por todas sus calles y rincones

La presentación ha concluido con una breve representación teatral a cargo de siete actores de La Recua Teatro, que ha servido como anticipo de la intensa programación que vivirá La Puebla de Montalbán en los próximos días

En La Puebla de Montalbán ya se siente, un año más, la pasión por la Celestina. Desde lo más alto, la torre de San Miguel, y bajo tierra, en las históricas cuevas, por los patios, la plaza Mayor, declarada Conjunto Histórico, y en todas las calles y rincones se va celebrar, del 22 al 31 de agosto, la XXVII edición del 'Festival Celestina. La España de Rojas', que llega este año cargado de novedades, con más teatro y cultura. Diez días que transforman al pueblo entero en un gran escenario, con más de 150 voluntarios para rendir homenaje a su autor, Fernando de Rojas, nacido en este pueblo toledano en 1465.

En esta edición, el festival ofrecerá más de cien representaciones en 14 escenarios singulares, de la mano de La Recua, y, como novedad, se celebrarán las II Jornadas Internacionales de Investigación, Divulgación y Transferencia, dedicadas a «Fernando de Rojas y la tradición sefardí», en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha y la Sociedad Española de Estudios Medievales. También se ampliará el Mercado Celestinesco con pasacalles, cuentacuentos, espectáculos con fuego, cetrería y gastronomía tradicional.

El Premio Celestina 2025 será para la actriz Petra Martínez, en reconocimiento a su trayectoria y compromiso con las artes escénicas. Además, el concierto gratuito Essentia, de Ana Alcaide, el 23 de agosto en la Plaza Mayor, ofrecerá un viaje sonoro inspirado en la herencia sefardí de la localidad. Aquí toda la programación.

El vicepresidente de la Diputación de Toledo, Joaquín Romera, ha presentado, junto con la alcaldesa de la Puebla, Soledad Frutos, esta nueva edición, « una cita que es ya uno de los referentes culturales y turísticos más importantes de la provincia, capaz de unir patrimonio, historia, cultura y espectáculo en un único evento».

Pablo Justo, el nuevo coordinador del Festival, segundo por la derecha, junto al vicepresidente de la Diputación, Joaquín Romera y la alcaldesa, Soledad Frutos

Durante su intervención, Romera ha recordado la apuesta de la institución provincial por la cultura de la provincia y su apoyo a iniciativas tan consolidadas como el Festival Celestina, declarado Fiesta de Interés Turístico Regional, que aspira a convertirse de Interés Nacional. «Estamos ante un festival de primer orden, que demuestra cómo la cultura puede fortalecer la identidad de un pueblo y el orgullo por su pasado y su historia, a la vez que ayuda a dinamizar un municipio y atraer visitantes», ha asegurado el vicepresidente.

En este sentido, se ha mostrado convencido de que «iniciativas como ésta contribuyen a preservar nuestras raíces, fomentan la participación ciudadana y proyectan la imagen de la provincia más allá de nuestras fronteras. Es un ejemplo de cómo, trabajando juntos, instituciones y vecinos podemos construir un legado cultural que crece año tras año».

Por su parte, la alcaldesa de La Puebla de Montalbán ha agradecido el apoyo de la Diputación de Toledo y ha recordado la importancia de la herencia de la figura inmortal de Fernando de Rojas en la Puebla de Montalbán y la importancia de un festival que es un patrimonio que el municipio debe cuidar, «no solo como homenaje a nuestro pueblo, sino porque nos trae muchísimas alegrías».

«Estos días la cultura, el patrimonio y el arte se respiran en cada rincón de la Puebla», ha señalado de Frutos, quien ha destacado la calidad de una programación que combina actividades ya clásicas y muy demandadas con novedades, destacando que este año se incorporan cinco estrenos, nuevas versiones de las obras teatrales, la recuperación del teatro en los barrios y una gran variedad de artes escénicas que confluyen en el festival.

El acto ha contado con el concejal de Cultura, David Martín, el dramaturgo, Luis María García, y el nuevo coordinador general del festival, Pablo Justo.

El concejal de Cultura ha explicado que las II Jornadas Internacionales de Investigación, Divulgación y Transferencia estarán dedicadas este año a la herencia sefardí, «porque teníamos claro desde el principio que debían estar vinculadas a Fernando de Rojas y su mundo». Ha recordado que, según los estudios, el padre del autor fue un judío converso, lo que refuerza su identificación con ese legado cultural.

Igualmente, el dramaturgo Luis María García ha destacado las novedades de esta edición, subrayando que «una de las señas de identidad del festival no es solo que la programación cambie cada año, sino que generamos nuestros propios espectáculos: se escriben, se dirigen, se montan y se representan aquí, en La Puebla». En ese marco, ha explicado que dentro de las temáticas que desarrollan en las cuevas o patios, este año se retoma la serie dedicada a poblanos ilustres, con una apuesta por la figura de Pedro Bermudo, «el primer español que intentó crear un idioma universal allá por el siglo XVII». Y ha aprovechado para presentar al nuevo coordinador general del Festival, Pablo Justo, un joven implicado desde los tres años en el festival que ahora da el paso de ponerse al frente de estas importantes jornadas.

El conjuro de la Celestina

Justo ha repasado el amplio y variado programa de esta XXVII edición, que ofrecerá propuestas para todos los gustos y públicos. Ha invitado «a que vengan, a que disfruten y a que sientan este conjuro de Celestina», asegurando que «esperamos no defraudarles, porque habrá teatro a todas horas del día, además de música, circo y todo lo necesario para no aburrirse». Recordando además la posibilidad de disfrutar de las Jornadas de Entretapas, la propuesta gastronómica del festival.