Obligan a sacar el dinero del banco a mayores de varios pueblos de Toledo tras administrarles sustancias químicas

La semana pasada, un vecino de la localidad toledana de Consuegrafue 'abducido' con sustancias químicas por desconocidos que le conminaron a sacar todo su dinero del banco. La alerta sobre este suceso, y otros similares que se habrían producido en municipios de la provincia de Toledo, la ha dado el ayuntamiento consaburense, que ha colgado en sus redes sociales un cartel donde alerta a la población ante la posibilidad de que se repitan delitos de estas características.

El cartel, encabezado por la frase '¡Cuidado, vecinos!', informa de que «están robando con droga química en pueblos cercanos a Consuegra mediante el uso de sustancias químicas. «Los delincuentes roban a las personas sin que lo noten y las obligan a ir al banco para sacar todo su dinero», añade.

Estos hechos han sido confirmados a ABC por Javier Gálvez, concejal responsable del área de Festejos, Comunicación, Transparencia y Atención Ciudadana, quien explicó que, además de en Consuegra -hechos confirmados al ayuntamiento por la Policía Local del municipio-, situaciones similares han ocurrido en Urda, situada a 16 kilómetros, y posiblemente en Madridejos, aunque este extremo no ha sido confirmado.

El concejal explicó que estos delincuentes se acercan a las personas «y hacen que los propios vecinos vayan a los cajeros a sacar su dinero». Esto se produce después de que la víctima inhale alguna sustancia que le administran y que la deja con un alto grado de confusión y pérdida de control.

Los comentarios en las redes sociales indican que estos hechos no son nuevos, y dan cuenta de algún caso sucedido hace años.

«Como no hay justicia siguen haciéndolo. A mi madre se lo hicieron hace unos años, la drogaron y la metieron en un coche y la dejaron en Madridejos. Gracias a Dios no llegaron a quitarle dinero. Si te drogan vas totalmente fuera de tu voluntad. Por eso son ridículas las indicaciones. Mano dura con esa gentuza y que los cojan ya. Cuando le ocurrió a mi madre se denunció y no sirvió de nada. Poco después a algún otro vecino le ocurrió y sí le robaron gran cantidad de dinero. Es muy importante que la policía comunique cuando los cojan, así todos estamos tranquilos».

Las medidas de precaución que recomienda el Ayuntamiento de Consuegra son no pararse en la calle para hacer encuestas, por ejemplo, o no aceptar de desconocidos ningún producto ni abrirles la puerta, no acudir solo al banco y pedir ayuda inmediata si aparecen síntomas como mareo, confusión o pérdida de control.

«Sabemos un caso concreto de Consuegra, que ha sido a lo largo de esta semana, de una persona a quien le hicieron una limpieza de cuenta», señaló el concejal, quien situó la media de edad de las víctimas entre 65 y 70 años. «Al haber tenido un caso, hemos querido alertar, y puesto que también lo hemos visto en las publicaciones de los pueblos vecinos, como Urda, hemos querido hacer el aviso nosotros», además de que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado están alertados.