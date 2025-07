Un 'manitas' con miles de kilómetros al volante

Recuerda Emilio García que su madre siempre decía: «Mi hijo mete una zapatilla en una jaula y la hace cantar». Era la expresión coloquial que utilizaba su progenitora para presumir del ingenio y creatividad de aquel joven que, con tan solo 13 años, ya apuntaba maneras.

Su inventiva siempre estaba ligada al mundo de la automoción, Le apasionaba todo lo que estuviese relacionado con el mundo del motor ya fueran, motos y coches. Tal era su pasión que decidió formarse en Maestría Industrial especializada en automoción, lo que le permitió, años más tarde, hacer de su hobby su trabajo.

Noticia Relacionada Un profesor de autoescuela explica cómo abrocharse correctamente el cinturón I. Asenjo Tres de cada 10 fallecidos en carretera no llevaban puesto este dispositivo, una cifra especialmente alta. Llevarlo mal colocado también nos traerá graves consecuencias

Estuvo de servicio militar en el Sahara donde hizo sus 'pinitos' en el mundo de la música «porque también me gustaba». «Cuando me marché a hacer la 'mili', eché en mi macuto mi saxofón y, en los descansos, aprovechaba para tocarlo», Allí era conocidos por todos.

Recuerda como Enrique, un antiguo integrante del grupo musical 'Los Diablos', que también estaba allí, se fijó en él y le propuso acompañarle en sus actuaciones musicales por España. «Siempre he tenido mi independencia económica y no me gustaba pedír dinero a mis padres», afirma este granadino quien recuerda que salió publicada una foto suya mientras tocaba el saxofón en el periódico New York Times: «Decían mira que preocupados están los españoles mientras los marroquíes invaden el Sahara».

Sin embargo, la música no le hizo olvidarse de lo que en realidad le apasionaba: los coches y, de regreso del servicio militar a la Península comenzó a trabajar en un taller en Villaverde Alto, en Madrid. Allí se sacó el título de profesor de autoescuela, abandonó el taller y comenzó a impartir clases. «Me alquilaron una autoescuela de Fuenlabrada», a la que Emilio bautizó con el nombre de 'Olympo'. en honor al barrio donde residía pero «en vez de ser el olimpo de los dioses era el olimpo de los coches», bromea.

Sin embargo, el azar quiso que en su vida se cruzara «un señor» que le ofreció cambiar su local madrileño por una parcela en Carranque. «Acepté porque allí mi mujer se podría construir la casa que siempre había soñado», asegura.

Los 'pollitos amarillos' de Emilio

Su primer coche como profesor de autoescuela fue un Seat 133, donde pronto dejó su huella. «Antes los coches no tenían aire acondicionado y le instalé en la bandeja trasera un ventilador que iba enganchado a la corriente», rememora Emilio que pronto cumplirá las bodas de oro no solo como profesor de autoescuela sino al lado de su mujer, Mari Carmen, a quien «engañó» para que fuera profesora de autoescuela en vez de maestra de Infantil que «era lo que ella había estudiado».

De aquel vehículo ya pasó a sus 'pollitos amarillos', dos Seat Ibiza que compró en 2006 y otro que adquirió más tarde, en 2010, «porque es la marca que más dura». Sus 'pollios amarillos', apelativo cariñoso con el que han sido bautizados por sus conocidos del gremio de las autoescuelas en referencia a su color amarillo, son todo una institución en la provincia de Toledo. Tienen 19 años y uno supera el 1,2 millón de kilómetros. El otro, los 800 mil. «Me atrevería a decir que, por lo menos, el de más de un millón de kilómetros es el vehículo de autoescuela con mayor número de kilómetros no solo en Castilla-La Mancha sino en toda España», afirma.Justifica sus palabras porque «ahora lo que «se lleva» en las autoescuelas es tener coches de 'leasing' -en alquiler- pagas durante cuatros años una cuota, te olvidas de averías y luego, te lo cambian por otro nuevo», indica y sino es así, muchas veces se cambian «porque cuesta más la reparación que uno nuevo».

Pero Emilio guarda un as debajo la manga. Sus conocimientos como mecánico le permiten cuando oye «cualquier ruidito raro» tener a raya sus coches. «Yo me encargo de su mantenimiento. Les cambio el embrague -que es lo que más se estropea-, piezas en el motor, lo que sea, salvo las ruedas «porque al no tener cámara no tengo herramientas», reconoce. Gracias a ello, no solo alarga la vida de sus vehículos sino que también se ahorra mucho dinero porque «siempre compro las piezas de segunda mano» no solo por el ahorro que supone sino también porque está seguro de que «las antiguas duran más que las nuevas», añade en relación a la obsolescencia programada.

Un parasol sin patentar

A pesar del paso de los años su capacidad de inventiva no ha desaparecido. Prueba de ello, son «la especie de persiana» que ha instalado a los 'pollitos amarillos' y de la cual se arrepiente de no haber patentado. «Nosotros pasamos muchas horas en la carretera y, a determinadas horas, los destellos del sol son muy molestos por lo que inventé una especie de persiana que evita el reflejo del sol. Además sirve como seguridad vial», explica. Un invento que ha sido objeto de halagos de alumnos y examinadores.

A punto de cumplir los 74 años, Emilio asegura que no piensa en jubilarse porque «no quiero morirme». «A mis amigos les ha pasado. Toda la vida trabajando y cuando se jubilan...». Sea como fuere, lo cierto es que Emilio tiene quien siga sus pasos. Su hija Carolina, capitanea la autoescuela 'Índalo', también en el municipio de Ugena, «lo ha mamado de su madre y de mí».

Se pone nostálgico con solo pensar en el fin. Porque han sido muchos años dando clases a miles de alumnos y «casi una vida» al lado de Inma, su otra mitad en la autoescuela. «Inma fue alumna y lleva 25 años impartiendo clases con nosotros». Y añade: «Además me dice que el día que me marche se va ella, así que no me puedo jubilar», justifica entre risas.

A 'los pollitos amarillos' todavía les quedan muchos kilómetros por recorrer y a Emilio con ellos, también.