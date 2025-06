Un profesor de autoescuela explica cómo abrocharse correctamente el cinturón: «Nos salvará la vida»

El uso del cinturón de seguridad mientras se conduce o se va en un vehículo es algo que se le olvida a más de un usuario de coche. Una reciente campaña puesta en marcha por la Dirección General de Tráfico (DGT) sacó a la luz que este sistema de retención no siempre está a la orden del día, y más aún cuando se circula en carreteras convencionales - las de un solo carril por sentido -, que además son en las que se producen los accidentes más graves.

El organismo tiró de estadísticas para recordar la importancia del uso del cinturón y de los sistemas de retención infantil: Tres de cada diez fallecidos en carretera no llevaban puesto este dispositivo, una cifra especialmente alta.

La Ley de Tráfico y Seguridad Vial elevó en 2022 a cuatro los puntos que se pierden por no llevar puesto el cinturón de seguridad, los mismos puntos que se restan por no utilizar el sistema de retención infantil adecuado o no hacerlo de la manera correcta.

Cómo abrocharnos correctamente el cinturón

En este contexto, uno de los profesores de la Autoescuela Merinero ha explicado a través de un vídeo de Tik Tok cómo se debe usar correctamente el cinturón de seguridad. «Merece la pena tardar un segundito más pero ir seguros», apunta el experto, que ahonda en que el cinturón debe ir colocado en el «hueso de la cadera y pasar por la mitad de la clavícula». Nada de ponerlo en el cuello, donde podríamos sufrir lesiones, ni en el hombro, ya que no sería eficaz.

El profesor de autoescuela apunta que al compañero del vídeo, el cual ilustra los movimientos a realizar al subirse al vehículo, se le ha olvidado apretar el cinturón para que esté más ajustado.

«Es importante destacar que el cinturón tienen un sistema que es el pretensor, que cuando tenemos un impacto tirará del cinturón hacia atrás y nos pegará en el asiento para tener más sujeción», explica gráficamente.

Por otro lado, según indica en el vídeo el creador de contenido, cuando tenemos un impacto contra algo rígido, por ejemplo a 50 kilómetros por hora, «nuestro cuerpo recibirá una deceleración de unos 15 G, lo que significa multiplicar tu peso por 15», sostiene el experto, que profundiza en la explicación diciendo que teniendo en cuenta que «los órganos internos como cerebro, estómago o corazón», van a la misma velocidad, también «tendrían un impacto de quince veces su peso, por lo que sufriríamos lesiones bastante considerables».

Cómo funciona el airbag y por qué no sirve si no nos ponemos el cinturón

¿Y qué hace el cinturón? «La tela se expande, entonces el cinturón te va frenando de tal manera de que el cuerpo se detenga diez veces menos, por lo que el cuerpo sufriría una deceleración de 1,5G, una fuerza más tolerable; por lo que el hecho de ir bien colocado nos hará que las lesiones sean menores, incluso nos puede salvar la vida», explica el profesor de Autoescuela Merinero, que posteriormente hace hincapié en el buen uso del airbag, cuyo objetivo es detener el cuerpo de los ocupantes de un vehículo lo más suavemente posible.

«Es una bolsa que viene como complemento, nunca como sustituto; se hincha a 300 kilómetros por hora, como el AVE, entonces si llevo el cinturón mal puesto y mi cuerpo va hacia el volante, el conductor tendrá un impacto peor que sino tuviéramos ese airbag», indica el experto, que apunta que debemos hacer tres cosas para nuestra seguridad: «guardar unos 25 centímetros de separación con el airbag, llevar el cinturón bien puesto y no cruzar las manos en el volante; si salta el airbag te va a reventar», finaliza.