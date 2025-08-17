Suscribete a
ABC Premium
Última hora
El fuego entra la parte leonesa de los Picos de Europa y obliga a evacuar la localidad de Caín

Dos peleas multitudinarias en San Román y Alcaudete (Toledo) se saldan con tres heridos leves

Los dos municipios celebran sus fiestas y los altercados se han producidos pasadas las cinco de la mañana de este domingo. En San Román, 70 personas han participado en la refriega

Tres heridos, dos de ellos por arma blanca, en una pelea multitudinaria en Villaminaya (Toledo)

Dos de los heridos han sido trasladados al hospital de Talavera de la Reina
Dos de los heridos han sido trasladados al hospital de Talavera de la Reina abc
Mercedes Vega

Mercedes Vega

Toledo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Tres personas con heridas leves es el resultado de una pelea multitudinaria que ha tenido lugar en la localidad toledana de Alcaudete de la Jara. Los hechos han ocurrido a las 5:19 horas en la plaza Regiones de España, según han informado fuentes del servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Dos de las personas heridas han sido trasladadas en una ambulancia de soporte vital al Hospital 'Nuestra Señora del Prado' de Talavera. Se trata de una mujer de 20 años de edad, D. D. R., y un hombre de 43, J. D. E. G.. Además, hay un tercer herido de 59 años, R. M. G., que ha sido atendido en el lugar por los servicios sanitarios.

En el operativo han intervenido Guardia Civil, un médico de Urgencias y dos ambulancias.

También en el municipio de San Román de los Montes, que celebra fiestas e en honor a la Virgen del Camino, se ha producido un altercado similar en la plaza de la Constitución del municipio y con 70 personas implicadas, ha añadido el 112 que ha recibido el aviso a las 5:09 horas. A pesar de la bronca multitudinaria no ha habido heridos. Se ha movilizado a la Guardia Civil pero no han sido necesarios los servicios sanitarios.

MÁS INFORMACIÓN

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app