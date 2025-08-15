Dos positivos en alcohol y un ataque de epilepsia, balance de la primera noche de fiestas en Toledo

La primera noche de fiestas en el recinto ferial de La Peraleda se ha saldado con dos positivos en alcohol durante los controles llevados a cabo por la Policía Local. Además, según fuentes consultadas por ABC, los medios sanitarios atendieron a una persona por un ataque de epilepsia.

En el otro extremo de la ciudad, en el barrio del Polígono, los bomberos del Ayuntamiento han intervenido esta pasada noche en un incendio en una parcela cercana a la calle Río Bullaque y la Iglesia del Corpus Christi.

Como ha explicado el alcalde, Carlos Velázquez, a preguntas de los medios, este incendio ha calcinado una parcela propiedad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. «Estaba desbrozada», ha puntualizado.

