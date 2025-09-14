Aprobado el proyecto de obra de reparación del cuartel de Torrijos

El deficiente estado del cuartel de la Guardia Civil de Torrijos tiene los días contados. En unos meses comenzarán las obras de mejora en el acuartelamiento, cuyo presupuesto es de 235.063, 89 euros, una vez que finalice el procedimiento de adjudicación.

El director del Área de Cooperación e Infraestructuras de la Diputación de Toledo ha presentado el informe sobre necesidad del contrato y propuesta de contratación, solicitando el inicio de la tramitación del expediente para la obra de reparación y conservacióndel acuartelamiento de la Guardia Civil de Torrijos (convenio Guardia Civil 2023).

La Diputación Provincial de Toledo, en ejercicio de las competencias que tiene atribuidas en materia de asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios de la provincia, pretende realizar la ejecución de estas obras con cargo a la partida presupuestaria 2023/1610/65000 'Gastos e inversiones realizadas para otros entes EE.LL' para el ejercicio 2023, aprobado por la Junta de Gobierno el 10 de marzo de 2023, con el fin de de contribuir a resolver el grave problema de algunos acuartelamientos, y en aras a colaborar en la consecución de un mejor servicio del Instituto de la Guardia Civil, colaborando a la realización de las obras de conservación y reparación de los acuartelamientos con condiciones de habitabilidad deficientes.

Noticia Relacionada Comienza la demolición de viviendas del cuartel de la Guardia Civil de Toledo Mercedes Vega Las obras de demolición de los bloques desalojados en la primera fase tienen un plazo de ejecución máximo de 10 meses, aunque si no hay incidencias podrían terminar en cinco meses

Las actuaciones previstas repercuten en la mejora de la seguridad de las instalaciones del acuartelamiento de Torrijos, afectando principalmente al cerramiento perimetral de la parcela, a la pavimentación de los espacios exteriores, al acceso a la sala del detenido y el derribo de trasteros. El proyecto ha sido redactado por María Rodríguez Ruiz.

Para llevar a efecto estas necesidades es necesario acudir al procedimiento de contratación pública, bajo la modalidad de contrato de obras mediante el procedimiento abierto simplificado, por ser la figura contractual idónea para cubrir las necesidades proyectadas.

El criterio de adjudicación será para la oferta económica más ventajosa, y las obras tienen una duración de seis meses.

Instalaciones obsoletas

Las instalaciones del cuartel de la Guardia Civil de Torrijos están obsoletas y no se ha intervenido en el edificio en unos cuarenta años, según explica el alcalde del municipio, Andrés Martín.

«Hay que modernizarlo para que la Guardia Civil disponga de unas instalaciones dignas», asegura el alcalde, quien añade que próximamente se incorporarán 18 nuevos agentes al puesto de Torrijos.