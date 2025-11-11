Suscribete a
ABC Premium

'Almoradiel lee' atrae a Pedro Piqueras, Ignacio Martínez de Pisón, Javier Castillo o Tony Acosta

El festival, que trata de reivindicar la cultura y la creatividad fuera de las grandes capitales, se celebra entre el 26 de noviembre y el 1 de diciembre

Carlos Mazón, en directo: comparecencia del presidente en funciones de la Comunidad Valenciana y última hora desde Valencia hoy

El festival se presentó este martes en la Diputación de Toledo
El festival se presentó este martes en la Diputación de Toledo Diputación

ABC

Toledo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Escritores como Javier Castillo y Nativel Preciado, el periodista Pedro Piqueras y la actriz Tony Acosta son algunas de las personalidades que participarán en la X edición del festival 'Almoradiel lee', que se celebrará desde el 26 de noviembre al 1 de diciembre ... en La Puebla de Almoradiel (Toledo).

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app