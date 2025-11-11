'Almoradiel lee' atrae a Pedro Piqueras, Ignacio Martínez de Pisón, Javier Castillo o Tony Acosta

Escritores como Javier Castillo y Nativel Preciado, el periodista Pedro Piqueras y la actriz Tony Acosta son algunas de las personalidades que participarán en la X edición del festival 'Almoradiel lee', que se celebrará desde el 26 de noviembre al 1 de diciembre ... en La Puebla de Almoradiel (Toledo).

La presentación del evento ha sido este martes en la Diputación de Toledo a cargo del diputado provincial de Cultura, Tomás Arribas; el alcalde de La Puebla de Almoradiel, Alberto Tostado; la concejala de Cultura, Noelia Torresano; la directora del IES Aldonza Lorenzo del municipio, Noelia Ardanuy, y la coordinadora del festival 'Almoradiel lee', Pilar Pérez.

Arribas ha puesto en valor el trabajo realizado en el pasado y ha señalado que «diez años no solamente es una cifra, son el reflejo de un proyecto que ha crecido con el esfuerzo, ilusión y compromiso de todo un pueblo y que cree en la cultura como motor de progreso», y ha indicado que desde la Diputación de Toledo apoyan esta propuesta «que une literatura, educación y orgullo local».

El diputado ha destacado la importancia de la cultura fuera de las capitales y por eso desde la institución provincial apoyan «firmemente la cultura de nuestros pueblos porque creemos que allí está la verdadera raíz de nuestra identidad y de nuestro futuro. El mundo rural tiene mucho que decir, mucho que aportar», ha reflexionado.

El festival, que trata de reivindicar la cultura y la creatividad fuera de las grandes capitales, ha ganado notoriedad a nivel nacional en los últimos años atrayendo cada año una mayor afluencia de público, según ha declarado la coordinadora de 'Almoradiel lee'.

Pilar Pérez, quien ha puesto de manifiesto que este es un festival «que nació con muchos objetivos, pero uno fundamentalmente es dar visibilidad a los pueblos, a la ruralidad», ha reivindicado que todos los ciudadanos tienen derecho a «que la cultura pueda llegar también a sus pueblos y poder disfrutar de grandes autores».

La concejala de Cultura ha dado cuenta de las distintas actividades con las que cuenta este evento que, según el programa, se desarrollarán en lugares como la Casa de la Cultura, la Escuela Infantil 'Monigotes', la Carpa Municipal, la Biblioteca Municipal Cervantes y el Instituto Aldonza Lorenzo.

Esperan «con los libros abiertos»

En ellas, a través de distintos encuentros, mesas redondas y talleres, participarán autores y personalidades como Javier Castillo, Nativel Preciado, Ignacio Martínez de Pisón, Pedro Piqueras, Tony Acosta, Víctor del Árbol, Alejandro Palomas, Maribel Medina, Santiago Díaz, Luis Leante o La ChicaCharcos.

Noelia Torresano ha enfatizado la importancia de los menores dentro del festival, donde habrá actividades específicas para los alumnos del IES, el alumnado de Educación Infantil del CEIP Ramón y Cajal, y cuentacuentos para bebé, entre otras.

Una cita que «empieza en los centros educativos, siempre desde lo más pequeñito, desde lo infantil», a la que ha invitado a acudir a «todo el mundo que se quiera acercar», pues esperarán a los visitantes, ha dicho, «con los libros abiertos».

De su lado, la directora del IES Aldonza Lorenzo ha expuesto que en La Puebla de Almoradiel, gracias al papel de la cultura, «el leer es una costumbre ya y no solo un plan de lectura» y ha agradecido a todas las partes su esfuerzo en esta trayectoria de diez años que, como ha admitido, «ha sido dura».

Finalmente, el alcalde de La Puebla de Almoradiel ha declarado que 'Almoradiel lee' es «la feria de todo un pueblo, de toda una comarca» y ya va más allá de sus fronteras. «Ya nos pasamos de Castilla-La Mancha, ya es nacional», ha concluido, invitando a todo el mundo a visitar su municipio con motivo de esta iniciativa.