Pedro Piqueras revela su peor momento en televisión y por qué tuvo que acudir a terapia psicológica: «Si lo llego a tener en cuenta, no habría podido respirar»

Es un referente del periodismo en España, una de las caras más conocidas de los informativos de TVE y de Telecinco, previo paso por otros programas en Antena 3, como fue 'Espejo público' y 'A plena luz'. Nos referimos a Pedro Piqueras, que se ... ha sentado junto a Lara Siscar en el programa de entrevistas 'En primicia' (RTVE). En este encuentro el presentador ha recordado los momentos más importantes de su carrera profesional y se ha emocionado al recordar algunos episodios especialmente difíciles que vivió delante y detrás de las cámaras.

Uno de los hechos que más le ha marcado ha sido el informar de los atentados terroristas de ETA. En los años más duros de la banda él tenía que emitir sobre lo que sucedía y es algo que le ha marcado profundamente. Ha compartido con Siscar cómo fue el momento de emitir las imágenes de sucesos tan cruentos como el atentado en el que Irene Villa y su madre sufrieron amputaciones: «Tenía miedo de la repercusión que pudieran tener».

A posteriori, ha recibido la felicitación de Villa y él ha hablado alto y claro sobre el papel que jugaron ella y su madre tras lo ocurrido: «Fueron un antes y un después en la lucha contra el terrorismo. Nadie podía apoyar eso». Irene guardaba tan buen recuerdo del periodista que lo invitó a su boda, un mensaje muy enternecedor que aún conmueve a Pedro Piqueras: «Ya que estuviste en el peor momento de mi vida, me gustaría que estuvieras en el mejor».

Pedro Piqueras: «Trabajé con una psicóloga para superarlo»

Y si esto le resultó complejo, también lo fue otro de los episodios que le marcó. De hecho, lo recuerda como el peor momento en televisión. Fue en 1988, cuando los trabajadores de TVE iniciaron una Huelga General y él se vio presentando el único programa de la cadena de ese 14 de diciembre. «El miedo escénico existe», ha reconocido a la periodista durante la entrevista. Había alrededor de 25 millones de personas delante de la pequeña pantalla y ha confesado con Siscar que, de haberlo tenido en cuenta, «no habría podido respirar», ha sentenciado Piqueras.

Llevó mal aquella experiencia y fue lo que le llevó a necesitar ayuda de profesionales. «Trabajé con una psicóloga para crear mecanismos que me ayudaran ante el miedo escénico, para que no me afectara. Aprendí que es bueno relajarse, respirar profundamente y pensar que todo va a salir bien», ha compartido en esta entrevista. Ha reconocido que es en situaciones como esa donde te haces «más periodista».

Admiración por Jesús Hermida

Pedro Piqueras ha tenido palabras de cariño y profunda admiración hacia Jesús Hermida, al que considera uno de sus «maestros». Lo reconoce como su mentor y lo valora como la persona que más le ha enseñado sobre periodismo y televisión en RTVE. La Academia de Televisión otorgó a Piqueras el Premio Jesús Hermida a la Trayectoria Televisiva en 2023, algo que él recibió con gran emoción.

Pedro Piqueras y Jesús Hermida compartieron muchas horas en los sets de informativos. Recuerda cómo fue así que aprendió a ser «una persona natural» y a hablar como «si tuvieras cierta confianza con el público». Se ha confesado un «enamorado de la televisión». De todo esto y de otros importantes pasajes de su vida personal y profesional habla en el libro 'Cuando ya nada es urgente', que ha visto la luz en las librerías este 2025.