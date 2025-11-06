Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
Nancy Pelosi anuncia su retirada de la política tras cuatro décadas en el Congreso

Pedro Piqueras revela su peor momento en televisión y por qué tuvo que acudir a terapia psicológica: «Si lo llego a tener en cuenta, no habría podido respirar»

El periodista ha recordado una de las situaciones más complejas que vivió cuando estaba al frente del Telediario de TVE: «Tenía miedo de la repercusión que pudieran tener».

Okupas de un centro de salud invitan a los vecinos a un 'babyshower': «Una historia absolutamente delirante»

Susanna Griso desmonta el 'engaño' de Interior con la «realidad» de la inmigración ilegal: «¿Quién miente?»

Pedro Piqueras
Pedro Piqueras RTVE

Maria Sánchez Palomo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Es un referente del periodismo en España, una de las caras más conocidas de los informativos de TVE y de Telecinco, previo paso por otros programas en Antena 3, como fue 'Espejo público' y 'A plena luz'. Nos referimos a Pedro Piqueras, que se ... ha sentado junto a Lara Siscar en el programa de entrevistas 'En primicia' (RTVE). En este encuentro el presentador ha recordado los momentos más importantes de su carrera profesional y se ha emocionado al recordar algunos episodios especialmente difíciles que vivió delante y detrás de las cámaras.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app