El PSOE critica el «desastre de gestión» del campamento urbano de Toledo este verano

El campamento urbano municipal de Toledo, referente durante más de dos décadas por su calidad y prestigio, «ha sido un desastre de gestión este verano«. Así lo dice el Grupo Municipal Socialista de Toledo, que recuerda que »familias y participantes denuncian deficiencias graves en la atención, la alimentación y las actividades, lo que ha encendido todas las alarmas y ha puesto en cuestión la gestión del Ayuntamiento, quedando demostrado que ni el campamento urbano se ha librado de la dejadez constante del alcalde de Toledo«.

El Grupo Municipal Socialista exige explicaciones inmediatas y apunta directamente al alcalde de Toledo como responsable político de un fracaso que califican de «irresponsabilidad absoluta».

«Ante el incumplimiento del contrato para el desarrollo del campamento urbano reconocido por el propio concejal, y también ante las denuncias y quejas de padres y madres de extrema gravedad, requerimos contar con las actas de seguimiento y con las medidas de control de los técnicos del ayuntamiento, que debieran haber actuado por indicación de la concejalía desde el minuto cero», ha advertido el concejal socialista Teo García.

El PSOE de Toledo denuncia que, además de un descenso notable en la calidad de la alimentación, contraviniendo lo establecido en el pliego, que obliga a cocinar en los propios centros y no a recurrir a catering externo, se ha producido una «ausencia total» de control municipal. «Pedimos la convocatoria urgente de la comisión correspondiente que integra Educación para dar cuenta de la situación generada. Y, finalmente, se hace necesario evaluar la metodología, conocer qué metodología se ha utilizado, su pertinencia y su proporcionalidad, ya que las acusaciones de los padres y madres son muy graves», añadió García.

Según el PSOE, las familias relatan castigos a los niños en plena ola de calor que les impedían participar en los juegos de agua, falta de profesionales para atender a menores con necesidades especiales y una alimentación deficiente.

Para el Grupo Municipal Socialista,« estos hechos no son anecdóticos, sino una muestra de la dejadez política, porque «el hecho de que, en plena ola de calor, el castigo fuera impedir a los niños participar en juegos de agua ya es en sí un indicativo muy concreto de la forma y de la atención. Y detrás de todo esto está la consideración de que para ellos este es un tema menor, cuando afecta a los niños y las niñas. Así es, las denuncias son muy graves, se incumple realmente el contrato y las condiciones, como ha reconocido el propio concejal. Entendemos que un ayuntamiento diligente debiera haber actuado desde el minuto uno con seguimiento, con control, con una inspección que pudiese reformular estas situaciones, evitando la falta de profesionales, el incumplimiento de los pliegos y la aplicación de metodologías que son inauditas».

El PSOE recuerda que la adjudicación a la empresa Tiempo Libre 2.0 S.L., por un importe de 69.272,5 euros, no ha garantizado la calidad del programa. «Desde luego, para el ayuntamiento este será un tema probablemente de segunda división, no será un tema importante ni focal. Pero nos parece de una irresponsabilidad absoluta que y con un nivel de satisfacción altísimo por parte de los padres y las madres, esté ahora en cuestión por la gestión de este equipo de Gobierno, que nuevamente demuestra como aval su nefasta gestión», sentenció García.