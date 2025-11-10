Suscribete a
ABC Premium

Promedu Eventos vence a Venta de Aires en la puja por explotar el Centro Gastronómico de Toledo

El centenario restaurante ofreció un canon anual 3,5 veces superior al de su competidor, pero su propuesta técnica fue peor valorada

El centro cultural San Ildefonso aspira a convertirse en un 'Basque Culinary Center' de Toledo

Fachada del Centro Cultural San Ildefonso con la lona del 'Toledo Emerge'
Fachada del Centro Cultural San Ildefonso con la lona del 'Toledo Emerge' h. fraile
Fernando Franco

Fernando Franco

Toledo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El futuro Centro Gastronómico Provincial de Toledo, que ocupará el histórico edificio del Centro Cultural San Ildefonso, ya tiene adjudicatario. La Mesa de Contratación de la Diputación de Toledo ha adjudicado la concesión por 24 años a la empresa Promedu Eventos, tras imponerse a ... la oferta presentada por Venta de Aires.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app