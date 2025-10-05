Javier López Martín, presidente de Eurocaja Rural: «Esta carrera es una llamada a la esperanza»

Toledo se ha vuelto a convertir en el epicentro de la solidaridad con la celebración de la Carrera Solidaria Contra la ELA de Fundación Eurocaja Rural, que este año ha batido un nuevo récord de participación superando los 5.300 inscritos. El 100% de la recaudación recabada se destinará íntegramente a mejorar la vida de personas enfermas de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y a impulsar la investigación sobre esta enfermedad neurodegenerativa. La cifra definitiva se dará a conocer cuando cierren las aportaciones al Dorsal Cero y las acciones '1 foto 1 euro' y '100% solidarios', el próximo 13 de octubre.

La jornada comenzó con la tradicional marcha solidaria protagonizada por personas enfermas de ELA, familiares, cuidadores, representantes de las entidades beneficiarias y autoridades, que recorrieron juntos los primeros metros del trazado como símbolo de unidad y visibilidad. Esta edición 8 entidades son las beneficiarias de la carrera y a las que se donará el 100% de lo recaudado: Asociación Regional ELA CLM-Adelante, ADELA Madrid, ELA Castilla y León, ADELA Comunidad Valenciana, ELA Región de Murcia, ARAELA (Aragón), CanELA (Cantabria) y VencELA (La Rioja).

Durante el acto inaugural, el presidente de Eurocaja Rural, Javier López Martín, leyó un emotivo manifiesto en el que destacó que «esta carrera es una llamada a la esperanza, la investigación y a la acción, porque cada paso que damos hoy puede acercarnos a un mañana más justo, más humano y más digno. Hoy estamos aquí para sentir, para unir nuestras fuerzas, nuestras voces, nuestros corazones y para demostrar que cuando la sociedad se moviliza, puede transformar realidades. No sabemos cuánto tiempo nos da la vida, pero sí sabemos que cada día cuenta. De esta manera estamos haciendo que cuente. Que esta carrera sea un grito colectivo, un latido compartido, una promesa de que seguiremos luchando, cueste lo que cueste».

La cita deportiva incluyó recorridos de 5 y 10 kilómetros, además de carreras infantiles adaptadas por edades. Todos los trazados fueron accesibles e inclusivos, con salida y meta en la sede de Eurocaja Rural (calle Méjico, 2), atravesando lugares emblemáticos de Toledo como la Puerta de Bisagra. Como novedad, este año todas las formas de participación se han considerado donaciones, con posibilidad de desgravación fiscal de hasta el 80% del importe aportado.

La edición de 2025 ha contado con el respaldo de empresas privadas como MINSAIT (Indra), Grupo EULEN o Grupo Unitel, pero también de administraciones públicas como la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha desde la Dirección General de Juventud y Deportes. Además, como colaboradores especiales, participarán el Ayuntamiento de Toledo y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como entidades sociales y empresas que colaboran aportando donaciones y apoyando en la organización. Mención especial merece la colaboración propia de Eurocaja Rural que, como entidad de economía social, se vuelca, una vez más, en esta iniciativa.

Además del presidente de la Fundación Eurocaja Rural y del director general de la entidad financiera, Javier López Martín y Víctor Manuel Martín López respectivamente, han participado en el evento la consejera portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla (acompañada por el director general de Discapacidad de CLM, Francisco José Armenta Menéndez, y la delegada provincial de Bienestar Social, Rosa Quirós) y el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez Romo (acompañado por el concejal del Río Tajo, Medio Ambiente y Deportes del Ayuntamiento de Toledo, Rubén Lozano Guerra, y la concejala de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores, Marisol Illescas León), así como el presidente de ELA Castilla-La Mancha, David Amores, y el presidente de ADELA Comunidad Valenciana, José Jiménez Aroca, en representación de las entidades beneficiarias de la carrera.

También el evento ha contado con la asistencia y apoyo de la presidenta de la Diputación Provincial de Toledo, Concepción Cedillo, y la diputada de las Cortes CLM y portavoz del Grupo Popular en las Cortes de CLM, Carolina Agudo Alonso, entre muchos otros.

Como representantes de las entidades beneficiarias, han asistido el embajador de ADELANTE Castilla-La Mancha y primer senador con ELA de la historia de España, Juan Ramón Amores; la directora general de ADELA Madrid, Mar García; la presidenta de ELA Región de Murcia, Ely Motellón; la presidenta de ELA Castilla y León, Rosa Mª Gómez Ortega; el presidente de ARAELA (Aragón), Luis Estriragués, el presidente de canELA, Fernando Martín Pérez, y el miembro de la Junta Directiva de VencELA (La Rioja), José Eduardo Terroba.

También asistieron a esta edición, en calidad de patrocinadores, el presidente del UNITEL, Mario José Martín Santana, el director de Servicios Financieros de MINSAIT, David Muelas, y la directora Ámbito Territorial de GRUPO EULEN, Mª José Sáez Pérez, así como responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Como novedad, este año además, han acompañado la celebración de la prueba la Legión 501 de Star Wars para significar que, en esta causa, 'la fuerza siempre nos acompaña'.

«Hemos aunado solidaridad, familia y compromiso»

Durante su intervención ante los medios, el presidente de la Fundación Eurocaja Rural, Javier López Martín, agradeció la participación multitudinaria de la sociedad de toda la geografía nacional, el apoyo de las Administraciones Públicas, así como la respuesta de patrocinadores, colaboradores y voluntarios.

«Tenemos una carrera deportiva, pero también una carrera de esperanza. Desde nuestra Fundación escuchamos y entendimos que estos enfermos y estas familias, y que las asociaciones que trabajan con ellos cada día, son los verdaderos protagonistas. Es un acto de justicia que hoy les dediquemos nuestro tiempo, nuestro cariño y desde luego nuestro compromiso con la causa.

Decía Stephen Hawking que «mientras hay vida, hay esperanza». Hoy luchamos todos, y aportamos nuestro granito de arena para que esta enfermedad tenga fecha de caducidad. Hoy aquí hay solidaridad, familia y compromiso. El éxito está garantizado porque hemos superado el récord del año pasado de inscripciones, con más de 5.300 personas, y recaudación, cuya cifra definitiva sabremos cuando termine el plazo de colaboración con el dorsal cero el 13 de octubre«.