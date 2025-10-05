La integración del Hospital del Valle y el Provincial en el HUT supondrá 3 años de obras y una inversión de 60,4 millones

La integración del hospital del Valle y el Provincial en el HUT costará un máximo de 60,4 millones y las obras durarán tres años. Así consta en el pliego de prescripciones técnicas que regula la licitación del contrato para la elaboración del plan funcional, plan de espacios, proyecto básico, proyecto de ejecución y estudio de seguridad y salud correspondientes a las obras necesarias para la integración de la actividad de los hospitales Virgen del Valle y Provincial de Toledo, así como de la Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria (UCMA), actualmente ubicada en el Hospital Nacional de Parapléjicos, en el Hospital Universitario de Toledo (HUT).

El contrato que ha salido a licitación tiene un importe de 1,79 millones de euros y está asociado a partidas específicas de los presupuestos de Castilla-La Mancha para 2026 y 2027. Ese montante corresponde a la fase de planificación, que incluye la redacción de los proyectos que servirán de base para la futura obra. La ejecución material, cuyo presupuesto máximo asciende a 60,47 millones de euros, IVA incluido, será objeto de un contrato independiente una vez que los trabajos técnicos estén completados y validados por el Sescam.

El pliego deja claro que la operación no se limita a la construcción, sino que exige un proceso integral de reorganización hospitalaria. El adjudicatario deberá redactar un Plan Funcional con horizonte de 25 años, en el que se definirá el modelo de atención hospitalaria, la cartera de servicios, el perfil asistencial y el dimensionamiento de recursos humanos, tecnológicos y de infraestructuras en función de la evolución sociodemográfica.

Ese plan se complementará con un Plan de Espacios, que especificará el número y la superficie de habitaciones, consultas, quirófanos o boxes, así como las necesidades básicas de equipamiento e instalaciones. Ambos documentos serán la base del proyecto básico, donde se concretarán las soluciones arquitectónicas, y del Proyecto de Ejecución, que incluirá planos, presupuestos, estudios de seguridad, gestión de residuos y certificaciones energéticas.

El Hospital Universitario de Toledo dispone de áreas en estado bruto, concebidas como reserva para futuras ampliaciones. Es en esas zonas donde se desarrollarán las principales intervenciones para trasladar la actividad del Virgen del Valle, el Provincial y la UCMA. El objetivo es lograr un hospital único para la capital, optimizando la funcionalidad, el confort y la habitabilidad de los espacios y evitando la dispersión actual.

La magnitud de la actuación exigirá una ejecución por fases, con traslados progresivos de servicios y personal para mantener la asistencia sanitaria en todo momento. El pliego contempla medidas específicas de coordinación y seguridad para compatibilizar las obras con la actividad hospitalaria.

El documento también subraya el carácter participativo del proceso. Los profesionales del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo deberán implicarse en la definición del plan funcional y del plan de espacios mediante grupos de trabajo multidisciplinares. La Comisión de Dirección del hospital coordinará las aportaciones y validará las propuestas antes de su remisión al Sescam.

La integración hospitalaria no se limita al plano constructivo. El pliego de condiciones impone criterios de sostenibilidad ambiental y eficienciaenergética, en coherencia con la Agenda 2030. Se exige que el hospital resultante obtenga, como mínimo, la calificación energética 'B', con uso de materiales sostenibles y soluciones de economía circular. Asimismo, se garantiza de esta forma que el centro sea cien por accesible, con espacios diseñados bajo criterios DALCO de accesibilidad universal, y que se introduzcan medidas de humanización que mejoren la experiencia de pacientes, familiares y profesionales. También se prevé la incorporación de nuevas tecnologías y planes de autoprotección específicos.

El Hospital Virgen del Valle, antiguo sanatorio antituberculoso H. FRAILE Un hospital tres en uno El Hospital Universitario de Toledo es hoy el mayor centro sanitario de la región y la pieza central del proceso de integración. Su construcción fue planificada en 2004 para sustituir al antiguo Virgen de la Salud, y tras diferentes replanteamientos en función de las necesidades asistenciales, fue inaugurado por los Reyes de España el 16 de noviembre de 2020. Ocupa una parcela de un kilómetro de longitud en el barrio del Polígono y dispone de 247.000 metros cuadrados construidos distribuidos en siete edificios conectados por una calle central. Cuenta con 853 camas -80 de cuidados especiales-, 25 quirófanos, 180 consultas externas, 70 gabinetes de exploración, 68 puestos de hospitales de día y 23 de diálisis. El HUT ha incorporado nuevas especialidades como Oncología Radioterápica, Radiofísica Hospitalaria y Medicina Nuclear, además de centralizar servicios que estaban dispersos en otros centros de Toledo, como Alergia, Dermatología o la cirugía programada de Traumatología y Neurocirugía. Concebido con capacidad de ampliación y adaptación tecnológica, el HUT es el hospital de referencia donde se concentrará la asistencia que prestan ahora el Provincial y el Valle. Deficiencias estructurales El Hospital Provincial tiene sus orígenes en el siglo XV, vinculado a la Hermandad de la Misericordia, aunque su edificio actual fue inaugurado en 1933 por Niceto Alcalá Zamora y Manuel Azaña. Durante décadas ha sido referencia provincial, especialmente en la atención a los más necesitados. En 2012 pasó a depender de la Junta tras su transferencia desde la Diputación. Se trata de un centro de tipo pabellonario que ha ido ampliándose con nuevos edificios, pero arrastra deficiencias estructurales importantes: pasillos estrechos, puertas y baños que no cumplen la normativa de accesibilidad y habitaciones por debajo de los estándares actuales. Actualmente dispone de 144 camas repartidas en 42 médicas, 40 quirúrgicas, 56 psiquiátricas y 6 de UVI, aunque en la práctica so lo una de sus plantas de hospitalización se utiliza, principalmente para cuidados paliativos y corta estancia quirúrgica. Alberga además una unidad de media estancia psiquiátrica con 20 camas, la Unidad de Conductas Aditivas y la Unidad del Dolor. El área quirúrgica cuenta con tres quirófanos, dos dedicados a oftalmología y otro a urología y cirugía general, además de seis camas de UCI y seis de URPA. Entre sus servicios se encuentran también consultas externas de oftalmología, psiquiatría, anestesia y psiquiatría infanto-juvenil. El Hospital Virgen del Valle, inaugurado en 1965 como hospital monográfico para enfermedades del tórax, se reconvirtió en 1986 en hospital geriátrico Desde finales de los años 80 ha sido referencia en geriatría y ha experimentado importantes remodelaciones para mejorar la calidad asistencial, con habitaciones más reducidas en número de camas y mejoras en accesibilidad. Desde 2014 ha orientado su modelo a los retos del envejecimiento poblacional, con un enfoque basado en cuidados centrados en el paciente, continuidad asistencial, investigación y formación especializada. Actualmente dispone de 155 camas, todas médicas, distribuidas entre la Unidad Geriátrica de Agudos (133 camas), la Unidad de Recuperación Funcional o de Media Estancia (21 camas) y la Unidad de Altos Cuidados (4 camas). Ofrece además hospital de día geriátrico, consultas externas, psicogeriatría, unidad de memoria, rehabilitación, radiología, laboratorio, farmacia y apoyo geriátrico en urgencias del HUT. Destacan en él el Instituto de Estudios de Mastocitosis de Castilla-La Mancha, uno de los pocos de España dedicados a esta enfermedad, con una importante vertiente investigadora.