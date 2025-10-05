toledo
La integración del Hospital del Valle y el Provincial en el HUT supondrá 3 años de obras y una inversión de 60,4 millones
El plan incluye la Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria, actualmente en Parapléjicos, y prevé un nuevo modelo asistencial con horizonte a 25 años, adaptando áreas sin uso del HUT con criterios de sostenibilidad y eficiencia
La UCMA también se trasladará al Hospital Universitario de Toledo
Toledo
La integración del hospital del Valle y el Provincial en el HUT costará un máximo de 60,4 millones y las obras durarán tres años. Así consta en el pliego de prescripciones técnicas que regula la licitación del contrato para la elaboración del plan funcional, plan de espacios, proyecto básico, proyecto de ejecución y estudio de seguridad y salud correspondientes a las obras necesarias para la integración de la actividad de los hospitales Virgen del Valle y Provincial de Toledo, así como de la Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria (UCMA), actualmente ubicada en el Hospital Nacional de Parapléjicos, en el Hospital Universitario de Toledo (HUT).
El contrato que ha salido a licitación tiene un importe de 1,79 millones de euros y está asociado a partidas específicas de los presupuestos de Castilla-La Mancha para 2026 y 2027. Ese montante corresponde a la fase de planificación, que incluye la redacción de los proyectos que servirán de base para la futura obra. La ejecución material, cuyo presupuesto máximo asciende a 60,47 millones de euros, IVA incluido, será objeto de un contrato independiente una vez que los trabajos técnicos estén completados y validados por el Sescam.
El pliego deja claro que la operación no se limita a la construcción, sino que exige un proceso integral de reorganización hospitalaria. El adjudicatario deberá redactar un Plan Funcional con horizonte de 25 años, en el que se definirá el modelo de atención hospitalaria, la cartera de servicios, el perfil asistencial y el dimensionamiento de recursos humanos, tecnológicos y de infraestructuras en función de la evolución sociodemográfica.
Ese plan se complementará con un Plan de Espacios, que especificará el número y la superficie de habitaciones, consultas, quirófanos o boxes, así como las necesidades básicas de equipamiento e instalaciones. Ambos documentos serán la base del proyecto básico, donde se concretarán las soluciones arquitectónicas, y del Proyecto de Ejecución, que incluirá planos, presupuestos, estudios de seguridad, gestión de residuos y certificaciones energéticas.
El Hospital Universitario de Toledo dispone de áreas en estado bruto, concebidas como reserva para futuras ampliaciones. Es en esas zonas donde se desarrollarán las principales intervenciones para trasladar la actividad del Virgen del Valle, el Provincial y la UCMA. El objetivo es lograr un hospital único para la capital, optimizando la funcionalidad, el confort y la habitabilidad de los espacios y evitando la dispersión actual.
La magnitud de la actuación exigirá una ejecución por fases, con traslados progresivos de servicios y personal para mantener la asistencia sanitaria en todo momento. El pliego contempla medidas específicas de coordinación y seguridad para compatibilizar las obras con la actividad hospitalaria.
El documento también subraya el carácter participativo del proceso. Los profesionales del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo deberán implicarse en la definición del plan funcional y del plan de espacios mediante grupos de trabajo multidisciplinares. La Comisión de Dirección del hospital coordinará las aportaciones y validará las propuestas antes de su remisión al Sescam.
La integración hospitalaria no se limita al plano constructivo. El pliego de condiciones impone criterios de sostenibilidad ambiental y eficienciaenergética, en coherencia con la Agenda 2030. Se exige que el hospital resultante obtenga, como mínimo, la calificación energética 'B', con uso de materiales sostenibles y soluciones de economía circular. Asimismo, se garantiza de esta forma que el centro sea cien por accesible, con espacios diseñados bajo criterios DALCO de accesibilidad universal, y que se introduzcan medidas de humanización que mejoren la experiencia de pacientes, familiares y profesionales. También se prevé la incorporación de nuevas tecnologías y planes de autoprotección específicos.
