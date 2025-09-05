Merche actuará a las 24 horas en Villaseca de la Sagra

Dónde ir de fiestas este viernes 5 de septiembre en la provincia de Toledo Burguillos, Alcabón, Villaseca de la Sagra, Menasalbas, Velada, Cedillo del Condado, Carranque, Méntrida, Recas, Sonseca, Yuncos, Chozas de Canales, Mocejón, Lillo, Ocaña, Oropesa, Miguel Esteban, La Pueblanueva

VILLASECA DE LA SAGRA

-A las 9,00 horas: tradicional encierro.

-A las 12,30 horas: ruta del puchero.

-A las 18,30 horas: novillada con picadores con Javier Zulueta, Tomás Bastos y Martín Morilla, con reses del Conde de Mayalde.

-A las 22,00 horas: encierro.

-A las 24,00 horas: Merche en concierto y a continuación discoteca móvil con los dj Juanjo García e Iván Ortiz.

MENASALBAS

-A las 7,30 horas: charanga Zimbombazo.

-A las 8,00 horas: vaquillas del aguardiente.

-A las 24,00 horas: verbena con al orquesta 'Mambo Show'.

VELADA

-A las 13,00 horas: paella.

-A las 19,30 horas: procesión.

-A las 24,00 horas: disco móvil 'Efecto'.

ALCABÓN

-A las 24,00 horas: verbena con la orquesta 'Zodiac' y después disco móvil y charanga 'El resacón'.

CEDILLO DEL CONDADO

-A las 23,00 horas: verbena con la orquesta 'Six Band'.

-A las 2,00 horas: discoteca móvil con los dj Chovi, Diego Pérez e Iván M.

BURGUILLOS DE TOLEDO

-A las 18,00 horas: desfile de carrozas.

-A las 23,30 horas: verbena con la orquesta 'La Brújula Show' y a continuación discoteca móvil con dj Lucky.

CARRANQUE

-A las 9,00 horas: diana floreada.

-A las 12,00 horas: misa y a continuación refresco popular.

-A las 20,00 horas procesión.

-A las 23,00 horas: verbena con la orquesta 'Manchester'.

-A las 00,30 horas: fuegos artificiales.

-A la 1,00 horas: macrodiscoteca.

MÉNTRIDA

-A las 23,00 horas: Elektrofever.

RECAS

-A las 11,00 horas: actuación musical de Rocío Durán.

-A las 22,30 horas: desfile de carrozas y comparsas, seguido de la entrega de premios y verbena con la orquesta 'La sombra' y discoteca móvil.

SONSECA

-A las 22,00 horas: concierto de la Banda de Música de Sonseca y la Coral Polifónica Contraste.

YUNCOS

-A las 10,00 horas: marcha popular y posterior desayuno.

-A las 19,00 horas: tradicional encierro.

-A las 22,30 horas: pregón a cargo de Antonio Iruela Higueras, presidente de la Hermandad de la Virgen del Consuelo, y a continuación actuación del grupo Rockología.

CHOZAS DE CANALES

-A las 21,00 horas: actuación de la banda Veracruz.

MOCEJÓN

-A las 11,00 horas: día del niño.

-A las 22,00: desfile y concurso de carrozas.

-A las 24,00 horas: discoteca con Diego Hidalgo y Dipal.

LILLO

-A las 24,00 horas: verbena con la orquesta 'Jelmi' y depués disco móvil con ?los bambinos'.

OCAÑA

-A las 24,00 horas: fiesta musical 'La Previa'.

OROPESA

-A las 14,00 horas: concentración de peñas, chupinazo y pregón a cargo de Jubilan, con invitación a limonada y cañas.

-A las 18,00 horas: tardeo con el grupo 'Pesebreras'.

-A las 23,00 horas: actuación de Domingo Show.

-A las 00:30 horas: bingo.

-A la 1,00 horas: verbena con la orquesta 'Miami Show' y a continuación Dj Herrero.

-A las 7,00 horas charanga 'Los Cecilios'.

MIGUEL ESTEBAN

-A las 19,00 horas: baile del mojito con la charanga «Si Dios Quiere».

-A las 22:00 horas: concierto «De Cuerdas», a cargo de la Escuela Mónica Vela.

-A la 01:00 horas: disco móvil en zona joven.

LA PUEBLANUEVA

-A las 18,00 horas: parque acuático en la piscina municipal.

-A las 23,30 horas: pregón de fiestas y coronación de reinas y damas.

-A las 24,00 horas: actuación de 'La edad de oro del pop español' y a continuación discoteca móvil.