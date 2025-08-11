Espectacular observación astronómica organizada en el Sitio Histórico de Santa María de Melque, en Toledo

Más de 400 personas han participado en la observación astronómica organizada por la Diputación de Toledo en el Sitio Histórico de Santa María de Melque, una experiencia gratuita de divulgación científica y disfrute del cielo nocturno en un entorno único, que se celebró el pasado sábado. Una experiencia única que combinó ciencia, emoción y patrimonio.

Con el éxito cosechado por esta iniciativa la Diputación de Toledo no solo facilita el acceso gratuito a una experiencia astronómica de calidad a las personas interesadas, sino que además contribuye a posicionar la provincia como destino de referencia para el turismo de estrellas, fomentando el conocimiento y el contacto con la ciencia en un entorno privilegiado.

La actividad comenzó a las 21:30 horas con la explicación del ocaso y fenómenos atmosféricos como el Cinturón de Venus.

Posteriormente, el público participó en un recorrido guiado por el firmamento para reconocer las principales constelaciones estivales con punteros láser, observó la salida de la Luna llena sobre el horizonte este y contempló Saturno y sus anillos a través de telescopios.

Uno de estos equipos estuvo dedicado a la astrofotografía, permitiendo a los asistentes llevarse en su propio teléfono móvil una imagen de la superficie lunar.

La velada contó con la presencia de monitores especializados, música ambiental y un punto de información para los asistentes, creando una atmósfera que hizo de esta noche un recuerdo imborrable para familias, aficionados a la astronomía y amantes de la naturaleza.

El entorno histórico y natural de Melque, con sus cielos limpios y escasa contaminación lumínica, volvió a demostrar su idoneidad para el desarrollo del astroturismo, modalidad que la Diputación de Toledo impulsa como herramienta para diversificar la oferta cultural y turística, atraer visitantes y poner en valor el patrimonio de la provincia.

Con propuestas con tanta demanda social, tal y como ha quedado demostrado este fin de semana, la Diputación de Toledo refuerza la proyección del Sitio Histórico de Santa María de Melque, integrando la observación astronómica con la conservación y difusión de un enclave único, lo que favorece lau dinamización cultural, turística y económica en el medio rural.

