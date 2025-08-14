2-0: El Toledo doblega al Carabanchel y se queda con el Trofeo de Ferias

Por 2-0 derrotó el CD Toledo al Real CD Carabanchel en la noche de este miércoles de intenso calor en el Salto del Caballo tras la disputa de un partido valedero para el Trofeo Ferias 2025. Los goles de la escuadra verde fueron anotados por Gonzalo Saiz y Friaza, uno en cada tiempo.

Al final de la contienda, Carlos Velázquez, alcalde de la Ciudad Imperial, entregó la Copa en disputa al capitán del Toledo, Chupi. Por su parte, Rubén Lozano, concejal de Deportes, hizo lo propio con el trofeo al equipo perdedor, en este caso a su capitán Tapia. Unos mil espectadores en el recinto futbolístico toledano presenciaron un encuentro entretenido, de mayor dominio local. El CD Toledo se adjudica este trofeo que hace el número 26 de los 57 que se han disputado hasta la fecha.

El 1-0 llegó en el minuto 28 y fue como consecuencia de una buena jugada por la derecha de De la Rosa que concluyó con un centro que remató de cabeza a la red Gonzalo Saiz. La segunda diana de los verdes se logró en el minuto 62 tras un grave error del meta visitante Marcos del que se aprovechó Friaza para marcar a puerta vacía. Hubo ocasiones de gol para Chupi y Neco, mientras que para los visitantes pudo anotar Vallinot en el minuto 39 el gol del empate a uno.

El Toledo formó de inicio con Quintela; De la Rosa, Brunet, Adrián López, Moraleda; Kike Peña, Narbona, Gonzalo Saiz, Neco; Chupi y Luis Molina. En la segunda parte también jugaron Stevens, Luna, Nanclares, Nader, Friaza, Alda, Íker, Poveda, Fran Gómez, Willy y Hornero. No intervinieron el meta Christian Gómez y el lesionado Meneses.

Por su parte, el Real CD Carabanchel puso en escena este once: Jean Luc; David, Alberdi, Ramírez, Raúl; Adnan, Lismi, Noman, Altozano; Vallinet y Héctor. También jugaron Marcos (portero), Tapia, Pérez, Canene, Abraham, Pacheco, Amine, Bermejo, Nacho, César, Rober y Vivi.

El árbitro fue Rubén Suárez Iglesias. Delegación de Toledo. Mostró tarjeta amarilla a los locales Quintela, Fran Gómez e Íker.

Otros resultados

CD Tarancón, 0-UD Socuéllamos, 0. Semifinal del Trofeo de la Junta-Copa RFEF. Pasa a la final el 'Socu' tras vencer en la tanda de penaltis por 3-5.

CF Talavera, 0-AD Alcorcón, 2 (Aparicio y Mariano, m. 35 y 66)

RSD Alcalá, 2 (Borja Sánchez y David López, m. 47 y 61)-Deportivo Guadalajara, 2 (Salifo y Julio Martínez, m. 67 y 70).

CD Pedroñeras, 1 (Rossi, m. 66)-CD Quintanar de la Orden, 0

Sporting de Alcázar, 0-CP Villarrobledo, 1 (Brian Clemente, m. 70)

Manzanares CF, 0-Calvo Sotelo de Puertollano, 1 (Pascu, m. 50).

Deportivo Guadalajara B, 2-Racing de Madrid, 0