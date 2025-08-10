6-0: El Toledo avanza ronda a costa de un débil Cazalegas

Buena y goleadora presentación del CD Toledo ante sus aficionados. Efectivamente, en la muy calurosa noche de este sábado, los verdes superaron con rotundidad por 6-0 al CD Cazalegas en un encuentro de los cuartos de final del Trofeo de la Junta-Copa RFEF.

El partido se disputó en el Salto del Caballo ante unos mil espectadores, quienes disfrutaron de lo lindo por el juego de un Toledo desbocado cara al gol.

Por su parte, el CD Cazalegas fue un equipo muy bisoño y débil que derivó en que se viera asediado como una presa fácil de su rival. Fernando 'Kuki' Arriero, entrenador del Cazalegas, tiene mucho trabajo por delante para ensamblar a una plantilla que es prácticamente nueva con respecto a la de la pasa temporada.

Antes de llegar al primer cuarto de hora de juego ya ganaba Toledo por 3-0, las tres dianas anotadas por su ariete Joselu Friaza, minutos 12, 13 y 15. A continuación, Chupi y Neco pudieron aumentar la ventaja antes del descanso para los verdes.

Tras la reanudación, Luis Molina, con dos golazos en los minutos 60 y 72, y Chupi en el 50, redondearon el marcador para un Toledo que entusiasmó a sus seguidores.

Semifinales con el Villacañas

El CD Toledo tendrá su próximo partido de semifinales visitando al CD Villacañas. El conjunto villacañero eliminó al CD Illescas tras un empate a un gol en el tiempo reglamentario, tantos de Hugo para los sagreños y Carlos Jiménez para los visitantes.

En la tanda de penalti vivida en el municipal illescano la victoria correspondió al Villacañas por 3-4. Por el otro lado de cuartos de final, el CD Tarancón se impuso por un sorprendente 3-0 a la Balompédica Conquense. Las dianas taranconeras fueron obra de Gabri, Iván Cabellud y Kanta. El rival del Tarancón saldrá de la eliminatoria que se disputa este domingo (20.00 horas) ente el Huracán de Balazote y la UD Socuéllamos.

Los equipos

El CD Toledo formó con Christian Gómez; Stevens, Íker, Poveda, Luna; Chupi, Nanclares, Fran Gómez, Neco; Friaza y Luis Molina. En la segunda parte también jugaron Nader, Moraleda, Brunet, Kike Peña, Adrián López, Gonzalo Saiz, Willy y De la Rosa. No jugó el meta Quintela, quien firmó el pasado jueves.

Por su parte, el CD Cazalegas alineó de salida a Íñigo; Lalo, Cazador, Mula, Hugo; Valera, Julio, Acuña, Luquín; Bamori y Diego. En la segunda mitad también jugaron Manu (portero), Jorge, Juárez, Moli, Greuchi, Nano, Trilli y Galán.

El árbitro fue Álvaro Gómez-Miguel González. Delegación de Toledo. Mostró tarjetas amarillas a los visitantes Acuña y Diego.

Otros resultados

Albacete Balompié, 2 (Lazo y Escriche, m. 51 y 72)-FC Cartagena, 1 (Chiki, m. 40) y Albacete Balompié, 0-CD Castellón, 1 (Salva Ruiz, m. 60).

CF Talavera, 1 (Di Renzo, m. 87)-Real Ávila, 0

Villarreal B 2 (Arenzana y Barry, m. 44 y 68)-Deportivo Guadalajara, 2 (Tavaves y David Amigo, m. 12 y 64).

CD Pedroñeras, 0-CD Quintanar del Rey, 0.

CD Azuqueca, 0-AD Parla, 1 (Abdu, m. 12).

CF La Solana, 2 (Los dos de Donó)-Trival Valderas, 1.

CD Sonseca, 1 (Carlos Zapero)-Manzanares CF, 0.

Calvo Sotelo de Puertollano, 1-Atlético de Madrid C, 0.

