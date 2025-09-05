El deporte, principal protagonista este fin de semana en el barrio toledano de La Legua y Vistahermosa

El concejal de Medioambiente, Río Tajo y Deportes, Rubén Lozano junto a Julián, presidente de la Asociación de Vecinos de La Legua y Vista Hermosa

Por primera vez en Toledo, este fin de semana se celebrará el evento 'La Legua Sport Festival', una iniciativa que surge de la Asociación de Vecinos de La Legua - Vista Hermosa, al Club Deportivo Monteverde y al Colegio San Patricio coincidiendo con el inicio de sus fiestas. Este año, en el que la ciudad de Toledo es la Ciudad Europea del Deporte, se ha impulsado de forma especial el este evento en materia deportiva dentro de su programa festivo.

Estas jornadas se extenderán durante todo el fin de semana en el barrio de La Legua y Cigarrales de Vistahermosa.

'La Legua Sport Festival' es una iniciativa ambiciosa que incluirá un amplio catálogo de experiencias deportivas y numerosas disciplinas: desde el piragüismo, pádel, tenis de mesa, una carrera, baloncesto, balonmano —con la implicación de varios clubes deportivos de la ciudad que también van a participar y apoyar el festival durante todo el fin de semana—.

El día de mañana la jornada será intensa desde primera hora. Las actividades que se llevarán a cabo serán spinning, boxeo, esgrima, balonmano, pádel, tiro con arco y una carrera con una distancia muy simbólica: una legua, que contará con alrededor de 100 participantes

El domingo, desde por la mañana, habrá karate, defensa personal, piragüismo —cuya ruta tendrá lugar en la zona del Hospital Nacional de Parapléjicos, donde se encuentra el embarcadero—, voleibol, un partido de fútbol, baloncesto júnior y, a la hora de la comida, sesiones de yoga.

El concejal de Medioambiente, Río Tajo y Deportes, Rubén Lozano, quien ha presentado el evento en el Ayuntamiento de Toledo junto al representante de la Asociación de Vecinos, ha mostrado su satisfacción por estos siete meses en cuanto a la relación que ha creado Toledo con el deporte. Asimismo, ha afirmado que este mes de septiembre contará con un programa muy intenso, con motivo de la Semana Europea del Deporte.

«Hasta el 31 de diciembre habrá eventos de mucho interés; tanto en las instalaciones como en las calles pondremos el deporte como primer elemento de ocio«, señaló.