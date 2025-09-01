Rubén Lozano, concejal de Deportes: «Igualar la inversión de 7 millones en deportes en Toledo será muy difícil en décadas»

Su llegada a la política municipal se produciría antes o después. Rubén Lozano Guerra (Toledo, 1976) ha mantenido desde su adolescencia una vinculación directa con el movimiento vecinal y deportivo de Toledo. Profesor de Educación Física para Primaria y de Historia y Geografía para Secundaria, se apunta el tanto de haber posicionado a la capital regional como Ciudad Europea del Deporte con el visto bueno del alcalde, Carlos Velázquez, con quien comparte amistad 'TTV', es decir, como toledanos de toda la vida. Recibe a ABC en el pabellón de San Lázaro para abordar no solo cuestiones deportivas, también sobre Medio Ambiente y el río Tajo, sus otras dos áreas de Gobierno.

—Nos encontramos en una nueva instalación deportiva, el pabellón de San Lázaro que como avanzó este diario abrirá sus puertas el próximo 1 de octubre, ¿es el ejemplo de su gestión como concejal de Deportes?

—La gestión en la Concejalía de Deportes está planteada en dos vertientes. La primera, en recuperar espacios como este gimnasio de San Lázaro o el campo de fútbol del Carlos III cuyas obras ya están en marcha; y la segunda, en implementar nuevas instalaciones y nuevos espacios como será el embarcadero en el río Tajo.

—¿Cuál era la situación del Patronato Deportivo Municipal cuando llegó a la Concejalía?

—Económicamente estaba abocado a la quiebra. Es un organismo que ha estado prácticamente olvidado y en algunos casos maltratado. Ahora estamos llevando a cabo un proceso de transformación que va desde las instalaciones hasta el personal. En septiembre va a comenzar la reforma de la sede en la Escuela de Gimnasia que será el impulso para dar un aire nuevo ya que estaba encasillado en ciertos vicios y actitudes demasiado relajadas.

Noticia Relacionada Rubén Lozano, concejal de Medio Ambiente: «El trasvase no influye tanto en el río Tajo como sí lo hacen los vertidos» J. Guayerbas La situación del río a su paso por Toledo «me enfada», asegura el edil que destaca el trabajo en estos dos años para frenar el vertido de residuos de la ciudad al Tajo, «hemos cerrado ya nueve puntos»

—¿Cuál es el planteamiento municipal para el patronato de cara a esta nueva temporada?

—Partimos con muchísima ilusión. Hemos destinado prácticamente un 10 por ciento más de inversión para poner en marcha el programa de actividades incrementado hasta las 8.000 el número de plazas, esto significa que hemos aumentado las posibilidades de que todos los toledanos puedan hacer deporte en su ciudad y en nuestras instalaciones. El programa de actividades es muy variado y se complementa con las actividades del Forfait Sport en el Pabellón Gonzalo Pérez de Vargas, que está siendo un gran impulso en una instalación que ahora mismo es de las más modernas de España.

—El título de Ciudad Europea del Deporte está siendo el gran evento del año, ¿cuánto está costando a los toledanos?

—A los toledanos no les está costando nada, es más, yo creo que es una oportunidad que tienen para disfrutar y acceder al deporte. Estamos teniendo inversiones por encima de los 7 millones de euros en instalaciones con un calendario de eventos que roza 240, es algo que no había existido nunca en esta ciudad y que será difícil igualar en en las próximas décadas.

—La visita del campeón del mundo de peso pluma Ilia Topuria, ¿no tuvo coste?

—Sorprendentemente Ilia Topuria casi no le ha costado ni un euro a la ciudad, salvo los desplazamientos y la comida. En esa visita él estaba rodando un documental y necesitaba espacios y recursos y en Toledo encontró el sitio perfecto. Y nosotros, como Ayuntamiento, queríamos una figura deportiva de primer nivel. Fruto de estas conversaciones y de buscar el punto de encuentro, pues Topuria vino a nuestra ciudad y se marchó enamorado de Toledo, y nosotros agradecidos con su visita. Pese a todos los rumores, los costes económicos como le digo fueron ínfimos.

«La visita de Ilia Topuria no le ha costado ni un euro a la ciudad, salvo los desplazamientos y la comida de aquel día»

—La anécdota de la legislatura, por el momento, la ha protagonizado usted vestido de flamenca corriendo la maratón de Sevilla, ¿habrá más momentos como aquél?

—A lo largo de estos dos años ha habido muchas anécdotas, quizá esa haya sido la más simpática, sí. Creo que todos tenemos derecho a disfrutar y a pasárnoslo bien. No es la primera vez que me disfrazo en una carrera y lo seguiré haciendo. Soy un enamorado del deporte y a veces hay que competir y otras hay que disfrutar. Creo que me se me volverá a haber disfrazado en algún momento (risas).

—Podría afirmarse que La Nocturna de Toledo es su gran aportación al deporte toledano, ¿pensando ya en la edición 18 del 18 de octubre?

—Es un proyecto que nació con muy poquitos apoyos y que hoy en día es la carrera más multitudinaria de la región. Me encuentro muy satisfecho porque los números cada año son más grandes, la ciudad se vuelca, recibimos también un impacto económico muy importante para Toledo porque llega desde toda España, incluso de otros países, el año pasado hasta de nueve. El turismo deportivo encaja muy bien en esta ciudad y eso es La Nocturna, no sabemos cuándo tocará techo, pero sí que nos está haciendo replantearnos más eventos de la misma magnitud para años venideros.

—En el Pleno de febrero votó a favor de que el sexo biológico determine las categorías deportivas, era una propuesta de sus socios de Gobierno, Vox. Por esa regla, una persona transexual ¿en qué categoría tiene que competir en Toledo?

—Como deportista entiendo perfectamente el malestar de muchas mujeres que se encuentran en unas condiciones de inferioridad cuando compiten con personas transexuales, que también tienen derecho a practicar deporte, a competir y a estar federadas, pero a nivel legislativo debemos considerar esta situación y preocuparnos porque lo que no podemos poner en peligro es la integridad física de las mujeres en ningún caso.

—El anhelo de contar con un pabellón multiusos en la ciudad, ¿está más cerca de ser una realidad?

—Está cerca, sí, y además es que es necesario. Lo estamos viendo cuando acogemos eventos de carácter internacional como el fútbol sala que tuvimos en marzo y el que tendremos ahora en el mes de septiembre, son citas que van a poner de manifiesto que es imprescindible y necesario que tengamos esa esa instalación para dar el salto cualitativo que necesitamos.

—¿Han pensado en la ubicación?

—Estamos esperando a que se resuelva la concesión de los fondos europeos. El proyecto está muy definido y se ubicará en las proximidades del Salto del Caballo y de la estación de autobuses, es un lugar perfecto por las comunicaciones y los accesos que incluso conecta con muchos barrios de la ciudad, si se quiere, para ir andando.

—La oposición asegura que llevan dos años «viviendo de la herencia socialista» y de los fondos europeos cerrados en la anterior legislatura. ¿Es así?

—El Partido Socialista lo que no ha hecho es asimilar que ya no gobierna en Toledo, que durante 16 años han tenido tiempo y oportunidades para llevar a cabo muchos proyectos que no hicieron, pero es que desde hace más de 2 años no gobiernan en esta ciudad porque afortunadamente hay un nuevo Gobierno que ha puesto en marcha muchas iniciativas que estaban en un cajón, olvidadas. Es evidente quién las está poniendo en marcha y quién las está ejecutando: el Gobierno del alcalde Carlos Velázquez.

«El PSOE lo que no ha hecho es asimilar que ya no gobierna en Toledo, hay un nuevo gobierno que es el que está poniendo en marcha todos los proyectos»

—En su etapa al margen de la política activa siempre mantuvo un perfil crítico con los gobiernos municipales de Emiliano García-Page y de Milagros Tolón como presidente de la asociación de vecinos La Mezquita del Casco Histórico. ¿Qué ha sido de la asociación?

—Siempre hay que tener un espíritu crítico y constructivo por eso me he llevado años en el mundo vecinal. Hoy la asociación tiene un problema como tienen otras tantas asociaciones que es el relevo generacional y la falta de de participación. El movimiento vecinal en sí necesita reinventarse y actualizarse recordando todo lo que se consiguió gracias a las asociaciones de vecinos y a la federación. Estas asociaciones como le digo han envejecido bastante y han perdido la relevancia de hace unas décadas que sí se echa de menos.

—Le gusta generar debate en redes sociales, defiende sus áreas incluso invitando a practicar deporte a los críticos, ¿le da tiempo de navegar en la red?

—A los políticos se nos pide estar en la calle y estar en la calle también es estar en las redes sociales y explicar a los vecinos los proyectos y las decisiones que tomamos, resolver sus dudas y sobre todo cuando otros no dan la información correcta y adecuada tenemos que debatir y hablar. Es una ventana más de comunicación y siempre y cuando no se falte al respeto a mí me gusta participar y estar presente.