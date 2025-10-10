La concejala de Cultura viaja a Guanajuato con motivo del 47 aniversario de su hermanamiento con Toledo

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Toledo, Ana Pérez, ha emprendido este jueves viaje a Méjico para asistir a la celebración de los actos de hermanamiento con la capital de Castilla-La Mancha, que este 2025 cumple su 47 aniversario.

El hermanamiento ... entre las ciudades de Toledo y Guanajuato se firmó el 20 de octubre de 1978 en la Sala Capitular del Ayuntamiento, entre los entonces alcaldes Ángel Vivar Gómez y Elisa López-Luna Polo. Entonces era aún la etapa predemocrática. Ambas ciudades están reconocidas por la Unesco como Ciudades Patrimonio de la Humanidad, Toledo en 1986 y Guanajuato en 1988.

Noticia Relacionada Velázquez reivindica en China el diálogo intercultural para reforzar la proyección internacional de Toledo F.F. El presidente de la patronal toledana, Javier de Antonio Arribas, destaca el interés de empresarios chinos de sectores como la construcción, la ganadería, la agricultura y la aeronáutica en establecer relaciones con la provincia Fue en 2011 cuando, siendo alcalde de Toledo el actual presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ambas ciudades ratificaron su compromiso de hermanamiento. Los lazos de amistad se sustentan en las tradiciones históricas y culturales de ambas ciudades, y muy especialmente en los nexos de las figuras de Miguel de Cervantes (en Guanajuato se celebra cada año el festival cervantino más importante de América), Miguel Hidalgo (nacido en Guanajuato en 1753, sacerdote e iniciador de la lucha por la independencia mexicana) y Juan de Padilla (defensor de las comunidades castellanas). Precisamente este viernes, 10 de octubre, se inicia en Guanajuato el Festival Internacional Cervantino 2025, al que acudirá la concejal de Cultura de Toledo. La ceremonia inaugural está prevista para comenzar a las 20:00 horas, momento en el que se dará inicio a la programación artística en diversos foros del centro histórico de la ciudad mejicana. Fuentes municipales explicaron a ABC que este viernes también tiene previsto viajar allí el gerente del Teatro de Rojas de Toledo, Paco Plaza, que asistirá a las representaciones teatrales en el marco del festival. Música, teatro, danza, ópera y circuito cervantino son las actividades programadas para este importante evento, que se prolonga hasta el 26 de octubre.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión