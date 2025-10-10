Suscribete a
La concejala de Cultura viaja a Guanajuato con motivo del 47 aniversario de su hermanamiento con Toledo

También asiste el gerente del Teatro de Rojas, Paco Plaza

Un turista pasea por la bella ciudad de Guanajuato (México) ABC
María José Muñoz

Toledo

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Toledo, Ana Pérez, ha emprendido este jueves viaje a Méjico para asistir a la celebración de los actos de hermanamiento con la capital de Castilla-La Mancha, que este 2025 cumple su 47 aniversario.

El hermanamiento ... entre las ciudades de Toledo y Guanajuato se firmó el 20 de octubre de 1978 en la Sala Capitular del Ayuntamiento, entre los entonces alcaldes Ángel Vivar Gómez y Elisa López-Luna Polo. Entonces era aún la etapa predemocrática. Ambas ciudades están reconocidas por la Unesco como Ciudades Patrimonio de la Humanidad, Toledo en 1986 y Guanajuato en 1988.

