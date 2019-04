«No hay ninguna trama empresarial para delinquir» Manuel Conde, director de la Escuela Superior de Gastronomía de Toledo, se defiende de las acusaciones de la Policía Nacional

El director de la Escuela Superior de Gastronomía y Hostelería de Toledo, Manuel Conde Perezagua, ha desmentido este jueves a la Policía Nacional en el caso del presunto fraude de 436.043 euros a la Seguridad Social que los agentes y la Tesorería General de la Seguridad Social le atribuyen. En un comunicado enviado a ABC, asegura que ni él ni Carlos Viana Antón, presidente de la Fundación Cofradía del Ciento, que gestiona la escuela, han sido detenidos, como informó la Dirección General de la Policía este miércoles. Conde también niega que haya una trama empresarial para delinquir.

El responsable de la escuela se refiere a la información difundida por la Policía Nacional, en la que daba cuenta de la detención de Manuel Conde, de Carlos Viana Antón y de otro empresario, Ildefonso Guzmán García del Pino, que no tiene ninguna vinculación con los anteriores. No obstante, la Policía les atribuye a los tres, por separado, un presunto fraude global a la Seguridad Social de cuatro millones de euros. En el caso de Conde y Viana, 436.043 euros; en el expediente de Guzmán, 3,5 millones. Según la Policía, estas tres personas fueron detenidos por un delito contra la Seguridad Social y otro de frustración de la ejecución (impedir que un organismo público pueda cobrar mediante el embargo de bienes).

Sin embargo, Conde se ha dirigido a ABC para «instarle a rectificar inmediatamente las acusaciones vertidas» en la información sobre él y Carlos Viana. «No es cierto que nos hayan detenido. No es cierto que nosotros hayamos creado grupos fraudulentos de empresas o sociedades patrimoniales con la intención de delinquir. Y no es cierto que tengamos ningún vínculo profesional o de otra índole con Ildefonso Guzmán García del Pino».

La Policía Nacional acusa a Conde y a Viana de crear una empresa mercantil, Gestión y Supervisión Empresarial S. L., para «dificultar o frustrar» el cobro de una deuda acumulada de 436.043 euros con la Tesorería General de la Seguridad Social «al ocultar el verdadero balance económico de la escuela».

Sin embargo, Conde afirma que la empresa que preside «está al corriente de pago». «Insisto, no he sido detenido, no existe ningún fraude», hace hincapié. A continuación, añade que «es cierto» que la Fundación Cofradía del Ciento tiene una deuda «inaplazable antigua» con la Tesorería de la Seguridad Social de unos 80.000 euros, «que esperamos saldar próximamente». «Pero ni su presidente, Carlos Viana, ni yo mismo hemos sido detenidos ni acusados de fraude», repite por tercera vez.

Conde ruega que se rectifica «inmediatamente» las «lamentables acusaciones» de la Policía Nacional recogidas por ABC porque «no son ciertas y hacen un daño irreparable a nuestro centro de formación». «De no ser así, nos veremos en la obligación de emprender las acciones legales oportunas para restablecer nuestro honor», advierte.