Labrador acusa a Tolón de faltar a la verdad sobre el auto de la colección Alba Los populares insisten que se ha multado a la alcaldesa y el equipo de gobierno lo niega

El portavoz del Grupo Municipal Popular, Jesús Labrador, ha denunciado que la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón y su portavoz José Pablo Sabrido faltaron en el último Pleno Municipal a la verdad cuando manifestaron que no se les había comunicado el auto judicial en relación al pago de la colección de Luís Alba, por el que se «acuerda la imposición de una multa coercitiva en cuantía de 800 euros en la persona de la alcaldesa de Toledo, como responsable de la ejecución que ha desatendido los requerimientos de este juzgado, así como su reiteración semanal hasta que se proceda al total cumplimiento». «Tolón y Sabrido, faltaron a la verdad en el Pleno pues el auto se notificó con fecha del 17 de julio de 2018 tal y como queda recogido en dicho documento», ha explicado.

Según Labrador, el miércoles «conocimos una noticia del juzgado informando que se había depositado por parte del Ayuntamiento de Toledo la cantidad de 187.990 euros en concepto de intereses por los retrasos en el pago de la colección. Es decir, que con respecto al auto anterior del 2 de julio ya, se habían incrementado los intereses en más de mil euros, por «la ineptitud del equipo de gobierno». El dirigente popular ha manifestado que el equipo de gobierno se ha permitido mentir hasta a los órganos judiciales. «Dijeron a la juez que iban a incorporar una cantidad de dinero en los presupuestos para saldar la deuda de la colección Alba que no hicieron, además, incumplieron las peticiones del juzgado del pago de intereses y del señalamiento de los bienes para cumplir con esas cuestiones».

Desde el PSOE, el portavoz del equipo de Gobierno, José Pablo Sabrido, ha salido de nuevo en defensa del equipo de gobiern «De nuevo, y ante la decadencia política que atraviesan en el PP de Toledo, su portavoz ha salido ante los medios con la cuestión jurídica que atañe a la colección Luis Alba, y como es habitual, Jesús Labrador vuelve a mentir, trata de hacer un bulo y como sabe que miente lo pone y explica en condicional», ha señalado el portavoz municipal.

José Pablo Sabrido ha explicado una vez más que no se ha dado ningún tipo de multa en relación a la colección Luis Alba. «La alcaldesa no está multada, y tampoco se han abonado 2.500 euros de más como dice el señor Labrador; se ha abonado exactamente lo que los técnicos han determinado, los intereses que ha resuelto la Justicia», ha indicado el portavoz del Gobierno local para subrayar que se comparta o no la decisión judicial que obliga al pago de intereses por la compra de la dicha colección, se trata de un asunto en el que el Ayuntamiento está defendiendo los intereses de la ciudad de Toledo.

