El Ayuntamiento de Toledo autoriza a pagar la deuda a Luis Alba con el Fondo de Contingencia Se va a destinar la cantidad de 171.000 euros, pero el acuerdo debe ratificarlo el pleno

El Ayuntamiento de Toledo ha aprobado este lunes, en la comisión de Hacienda, destinar 171.000 euros del Fondo de Contingencia al abono de la deuda por los intereses del tercer bloque de la colección de Luis Alba, aunque también tendrá que ser aprobado por el Pleno el día 26 antes de depositarlo en el juzgado.

Así lo ha confirmado el portavoz del equipo de Gobierno del Consistorio toledano, José Pablo Sabrido, que ha explicado que una vez sea aprobado por el Pleno municipal, el Ayuntamiento depositará la cantidad adeudada en el juzgado pero que continuará recurriendo el auto que fija los intereses.

Sabrido se ha referido así al auto dictado por el juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Toledo, que fue notificado al Ayuntamiento el pasado 17 de julio y que daba un plazo de tres días para satisfacer el pago de los intereses además de apercibirlo de que en caso de no efectuarse el pago, se abriría un proceso de toma de testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder.

En el auto, la magistrada toma como base el auto del 2 de julio en el que se fijaban los intereses en la cantidad definitiva de 186.776,38 euros, cuyo abono no se ha producido por parte del Consistorio que «se ha limitado a alegar mediante escrito que ha adoptado acuerdo autorizando el uso del Fondo de Contingencia», reza la resolución judicial.

El juzgado llega a apreciar incluso «mala fe en el incumplimiento» por parte del Ayuntamiento en el apartado de razonamientos jurídicos, un extremo que, en cualquier caso, niega el portavoz del Gobierno municipal.

Por todo ello, el juzgado acuerda la imposición de una multa de 800 euros a la alcaldesa de Toledo, MIlagros Tolón, como responsable de la ejecución que ha desatendido los requerimientos del juzgado, así como su reiteración semanal hasta que se proceda al total cumplimiento de la deuda, y decretar el embargo de los bienes del Ayuntamiento en cuantía suficiente para el pago de la cantidad pendiente.

Sin embargo, el portavoz del Gobierno local ha hecho hincapié en que la colección de Luis Alba fue una cesión no gratuita que tuvo un coste de 1,3 millones de euros, que el Consistorio satisfizo íntegramente pagando los 500.000 euros del tercer lote que, no obstante, no ha sido entregado al Ayuntamiento, uno de los argumentos de los servicios jurídicos municipales para declarar la improcedencia de los intereses y recurrir la decisión judicial.

Sabrido ha asegurado que el equipo de Gobierno actúa «en defensa de los intereses de la ciudad de Toledo y con un estricto cumplimiento de la legalidad», por lo que defiende que en ningún momento ha querido incumplir ningún mandato judicial aunque no lo comparta, sino que respeta las decisiones judiciales y las acata.

Tanto es así, ha afirmado, que les «sorprendió» el plazo de tres días dado por la jueza, ya que «el Ayuntamiento no tiene la cantidad adeudada para pagar los intereses en metálico», sino que requiere de un proceso de modificación presupuestaria que deben aprobar distintos órganos y, en un última instancia, el Pleno.

Con respecto a la multa impuesta por la jueza en el auto a la alcaldesa de Toledo, de 800 euros semanales, Sabrido ha matizado que, según los servicios jurídicos, tiene que haber una notificación personal a los posibles responsables y no se ha producido, así como una voluntad manifiesta de no pagar, la cual niega Sabrido porque se iniciaron los movimientos necesarios una vez fijada la cuantía definitiva de los intereses.

Pese a todo, una vez aprobado por el Pleno y depositada la cantidad, «no habrá lugar en ningún caso a la multa a la alcaldesa ni a ningún otro miembro del equipo de gobierno», ha subrayado.

De otro lado, el portavoz del PP municipal, Jesús Labrador, ha denunciado «la irresponsabilidad del equipo de Gobierno al no cumplir los requerimientos judiciales que le cuestan dinero a los toledanos», y ha exigido a la alcaldesa -en un comunicado de prensa- que haga frente con su patrimonio a las multas impuestas por el juzgado.

Mientras tanto, el portavoz de Ganemos Toledo, Javier Mateo, ha negado que se haya abierto un proceso penal contra ningún miembro del equipo de Gobierno y ha defendido que el Consistorio ha recurrido el pago de los intereses porque «no se corresponden con la realidad», y a pesar de ello «hay que pagarlos», ha concluido.

