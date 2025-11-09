California se interesa por el modelo del Ecoparque de Toledo

La diputada de Medio Ambiente de la Diputación de Toledo y presidenta del Consorcio de Servicios Públicos Medioambientales de la provincia, Marina García, ha recibido en el Ecoparque de Toledo a una delegación de la Agencia de Medio Ambiente del Estado de California ( ... CalRecycle), interesada en conocer de primera mano el modelo de gestión y tratamiento de residuos urbanos que se desarrolla en la provincia.

La visita, organizada por ATEGRUS (Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medio Ambiente) en colaboración con Gestión Medioambiental de Toledo (GESMAT) y el Consorcio de Servicios Públicos Medioambientales de la provincia de Toledo, forma parte del programa que la delegación californiana realiza esta semana en España para conocer las políticas y tecnologías más avanzadas en materia de reciclaje y valorización de residuos urbanos.

Durante el encuentro, las representantes de CalRecycle, Zoe Heller (Directora) y Leni König (Subdirectora), han podido conocer el funcionamiento del Ecoparque de Toledo, una infraestructura de referencia nacional en la gestión integral de los residuos urbanos, que presta servicio a toda la provincia de Toledo y constituye un ejemplo de colaboración público-privada eficiente y sostenible.

La diputada y presidenta del Consorcio provincial ha destacado que «el Ecoparque de Toledo es un ejemplo del compromiso de la Diputación con la sostenibilidad, la innovación tecnológica y la economía circular». «Este tipo de visitas internacionales ponen en valor el trabajo que se realiza desde la provincia de Toledo para ofrecer un servicio público de calidad, respetuoso con el medio ambiente y orientado a mejorar la vida de los ciudadanos», ha valorado.

Marina García ha agradecido el interés mostrado por la delegación estadounidense en las políticas medioambientales que impulsa la Diputación de Toledo, como han puesto de manifiesta durante la visita, en la que han podido recorrer las instalaciones y conocer las principales innovaciones aplicadas en el tratamiento de la fracción orgánica y en la valorización de materiales reciclables.