El Ayuntamiento de Toledo calcula que le corresponden entre 5 y 9,7 millones de los fondos europeos

El Ministerio comunicó ayer al Consistorio que su proyecto pasó el corte al alcanzar 68 puntos

El Ayuntamiento de Toledo alega que su exclusión de los fondos EDIL carece de fundamento técnico y legal

La puesta en valor del Circo romano es uno de los proyectos afectados por la exclusión de los fondos europeps abc
Fernando Franco

Toledo

El Ayuntamiento de Toledo ampliará las alegaciones que ha presentado ante el Ministerio de Hacienda tras su exclusión del reparto de los fondos europeos Edil. Lo hará tras conocer que la propuesta de la capital regional logró 68 puntos, es decir, 18 ... por encima del listón que da derecho a recibir financiación para ejecutar los proyectos ya que las bases de la convocatoria sitúan el corte en medio centenar de puntos.

