El Ayuntamiento de Toledo calcula que le corresponden entre 5 y 9,7 millones de los fondos europeos

El Ayuntamiento de Toledo ampliará las alegaciones que ha presentado ante el Ministerio de Hacienda tras su exclusión del reparto de los fondos europeos Edil. Lo hará tras conocer que la propuesta de la capital regional logró 68 puntos, es decir, 18 ... por encima del listón que da derecho a recibir financiación para ejecutar los proyectos ya que las bases de la convocatoria sitúan el corte en medio centenar de puntos.

Pese a que el Ministerio no ha remitido al Ayuntamiento de Toledo la puntuación del resto de municipios, el equipo de Gobierno considera que hay nuevos argumentos jurídicos para enriquecer sus alegaciones.

Los cálculos municipales señalan que, en función de las bases de la convocatoria, a la capital regional le deberían haber correspondido al menos 5 millones, que es la cantidad que tenían 'garantizada' los proyectos cuya puntuación superasen los 50 puntos de valoración. En el rango superior la cifra podría haber alcanzado los 9,7 millones.

Las alegaciones presentadas este jueves por los servicios jurídicos del Ayuntamiento señalan que el apartado cuarto de la convocatoria explicitaba que las grandes ciudades cuyos planes superaran los 50 puntos recibirían el 85% del presupuesto máximo de gasto cifrado en 20 millones, es decir, 17 millones de euros.

En caso de que la disponibilidad de fondos europeos no llegara para financiar ese porcentaje por el número de municipios que reunían los requisitos, el punto quinto de las bases especifica que la comisión de valoración «prorrateará la senda financiera disponible entre los planes seleccionados», asignando a cada uno de los municipios que logren una nota de 50 puntos al menos 5 millones. Dado que para las grandes ciudades de Castilla-La Mancha, el Ministerio de Hacienda ha repartido 48,62 millones de euros, el máximo que le podría haber correspondido a la capital regional- según los cálculos que aparecen en las alegaciones presentadas- asciende a 9,7 millones de euros.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Toledo denuncia que la resolución provisional de la convocatoria, en vez de atenerse a las bases de la convocatoria, decidió a aplicar el criterio del 70%, que consiste en dar a las ciudades que superaron el corte, el 70% de la inversión subvencionable hasta agotar los fondos. Y ahí es donde Toledo se quedó fuera al llevarse Ciudad Real, Albacete, Guadalajara y Talavera 47,6 de los 48,6 millones disponibles.