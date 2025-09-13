El alcalde de Toledo propone alargar la Noche del Patrimonio a un Fin de Semana entero

Velázquez observa el desarrollo del espectáculo de danza 'Il Combatimento di Tancredi a Clorinda' este sábado en la Puerta de Bisagra

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, propondrá al Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad que el próximo año la Noche del Patrimoniose convierta en el Fin de Semana del Patrimonio. Así lo ha anunciado este sábado, antes del inicio del espectáculo de danza 'Il Combatimento di Tancredi a Clorinda' celebrado en la Puerta de Bisagra, con el que ha dado comienzo la VIII Noche del Patrimonio y al que también ha asistido Teodora Danisi, la consejera cultural de la Embajada de Italia en Madrid.

Velázquez, que también es presidente de la Comisión de Cultura del Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad, trasladará esta propuesta la próxima semana en Úbeda. «Teniendo en cuenta el éxito de esta octava edición, propondré que la Noche del Patrimonio pase a ser el Fin de Semana del Patrimonio. Creo que esta iniciativa verdaderamente exitosa, que está gustando en todas las ciudades, es apostar por la excelencia y puede ser un aliciente para contribuir al turismo de calidad, que genera pernoctaciones», ha asegurado el alcalde.

Otro momento del espectáculo en la Puerta de Bisagra ABC

«Esto es apostar por lo mejor, esto es excelencia en una ciudad excelente con los mejores; ir de la de la mano de los mejores es lo que queremos y precisamente », ha añadido Velázquez.

Por último, el alcalde ha agradecido la colaboración de todas las entidades, instituciones y particulares que hacen posible que se celebre esta iniciativa con 60 actividades culturales gratuitas que «harán las delicias de todos los amantes de la cultura y del patrimonio»