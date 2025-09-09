Llega una nueva noche del Patrimonio en Toledo: Djs en la Judería, telescopios, música en la calle y visitas al claustro alto y las claverías de la catedral

La concejal de Cultura, Ana Pérez, y el concejal de Turismo, José Manuel Velasco, recién llegado del viaje comercial a China del Ayuntamiento, han presentado en la plaza de Alfonso VI, junto a la escultura 'Lugar de Encuentros V', la escultura Eduardo Chillida donó a la ciudad en 1981, una nueva edición de la Noche del Patrimonio, que se celebrará este sábado, 13 de septiembre. Este será uno de los escenarios de esta noche tan especial en la que los monumentos más emblemáticos de la ciudad abrirán sus puertas en horarios extraordinarios y de forma gratuita y, además, se celebrarán actividades culturales de acceso libre, con propuestas que fusionan el patrimonio con las artes escénicas y la participación ciudadana. Un programa cargado de actividades como espectáculos de danzas en la puerta de Bisagra, música en la calle con Djs en el barrio de la Judería, en los jardines del Tránsito, y telescopios para ver las estrellas en la explanada del Corralillo de San Miguel y la plaza de Conde.

Entre las novedades, 'minivisitas' a espacios como el Teatro de Rojas, que mostrará su escenario y maquinaría, o el claustro alto y las claverías de la catedral, para lo que habrá que reservar a partir de mañana miércoles en la web de Turismo del Ayuntamiento de Toledo. También se abrirán la capilla de Santa Catalina de la iglesia del Salvador y se podrán ver los fondos no expuestos del Museo del Ejército, entre otros espacios.

Para el resto de actividades, no hay reservas, y se accederá por orden de llegada. Entre los conciertos, el de la intérprete y compositora Ana Alcaide, a partir de las 21:30 en el Cardenal Lorenzana. Y el sábado también va a tener lugar el estreno de un espectáculo de Yerbabuena Producciones en la plaza del Ayuntamiento, a partir de las 22.30, titulado «Recordando a Pablo Milanés».

Aquí toda la programación.