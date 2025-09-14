El pueblo más barato de Castilla La-Mancha para comprar vivienda en 2025: 12.000 euros por casi 142 metros cuadrados

La vivienda se ha convertido en el principal problema para los ciudadanos y los principales partidos políticos. Según varios informes, la preocupación por este bien se ha duplicado en los últimos tres años. La primera encuesta del CIS de este año 2025 ya situó a la vivienda como la gran preocupación de la sociedad española, tras alcanzar su nivel más alto desde 2008.

El coste medio del metro cuadrado en nuestro país ya se sitúa en los 2.489 euros, un 14,8% más que hace un año. Y la previsión no es nada buena. Lo expertos señalan que esta subida se seguirá produciendo en los próximos meses.

Todas las comunidades autónomas han visto encarecido el precio de la vivienda con respecto al año anterior, tal y como informa Idealista. En este sentido, las que han registrado las subidas más altas son la Comunidad de Madrid, la Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Canarias y Cantabria. En cambio, las que menos han notado la subida de los precios han sido Extremadura, Navarra, La Rioja y Castilla y León.

A pesar de que esta subida ha ocurrido de manera generalizada en todo el país, siempre quedan algunos sitios donde es posible encontrar un hogar a un precio más barato.

Ciudad Real, la provincia de Castilla-La Mancha más barata para comprar una casa

Ejemplo de ello es Castilla-La Mancha, que pese a que el coste medio del metro cuadrado en esta comunidad autónoma es de 986 euros - con Gualajara como provincia más cara (1.419 euros el metro cuadrado), hay pueblos allí en los que se venden viviendas de 142 metros cuadrados por 12.000 euros. En la citada Comunidad Autónoma, la provincia de Ciudad Real (743 euros el metro cuadrado) es la más barata para adquirir una vivienda, y es ahí donde se sitúa Almadén, el pueblo más económico de Castilla-La Mancha para comprar un inmueble en 2025.

Precio del metro cuadrado en Castilla-La Mancha Albacete 1.154 euros /m2

Ciudad Real 743 euros /m2

Cuenca 847 euros /m2

Guadalajara 1.419 euros /m2

Toledo 1.007 euros /m2

Se trata de un municipio de 4902 habitantes según el último censo, y posee unas importantes, si bien cerradas, minas de cinabrio, mineral del que se extrae mercurio. Estas reservas, las más grandes del mundo, eran ya explotadas en tiempos de Estrabón, Vitrubio y Plinio, que aluden al cinabrio de Almadén al mencionar la cercana ciudad romana de Sisapo. En 2012 fueron declaradas Patrimonio Mundial de la Unesco junto a las de Idrija en Eslovenia.

Mediante una búsqueda en Idealista, podemos comprobar que hay en venta una casa de 142 metros cuadrados por 12.000 euros. Eso sí, cabe destacar que habría que someterla a una reforma integral, pero por ese precio es llamativo, ya que está en en pleno centro del pueblo. Un pueblo que se sitúa a una hora de Ciudad Real capital. También hay otra vivienda por 12.000 euros - 110 metros cuadrados - y otra de 14.900 euros que cuenta con 227 metros cuadrados.