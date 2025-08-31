El pueblo más barato de Madrid para comprar vivienda en 2025: 162 metros cuadrados por 95.000 euros

La vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de muchos españoles. Un estudio mensual del portal especializado pisos.com refleja que el precio de la vivienda en España fue de 2.409 euros por metro cuadrado en julio de 2025, marcando una subida del 0,15% con respecto al mes anterior. Frente a julio de 2024, el ascenso se sitúa así en el 4,05%.

Atendiendo al último índice de precios inmobiliarios de idealista, el precio de la vivienda usada en España ha registrado una subida del 14,7% interanual durante el mes de julio, situándose en 2.471 euros/m2.

Estas cifras suponen una subida de un 5,1% en los tres últimos meses, de un 1,4% con respecto al mes anterior y el precio más alto de la vivienda usada en España desde que el citado portal tiene registros.

Estos datos también indican que todas las Comunidades Autónomas han visto encarecido el precio de la vivienda con respecto al año anterior.

Si nos fijamos en las que más han podido notar este incremento nos encontramos la Comunidad de Madrid, la Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Canarias y Cantabria. Donde menos se ha notado que han subido los precios, según Idealista, ha sido en Extremadura, Navarra, La Rioja y Castilla y León.

El precio de la vivienda en la Comunidad de Madrid

En la Comunidad de Madrid, el precio medio para comprar una vivienda usada en venta se sitúa en los 4.358,9 euros por metro cuadrado, según un estudio de Idealista. Esto supone un incremento del 24,4% respecto al año anterior. Su capital, la ciudad de Madrid, experimenta máximos históricos según estos datos, con un precio de 5.718 euros el metro cuadrado registrados en el mes de julio de 2025.

En la otra cara de la moneda, basándonos en las mismas informaciones de Idealista, la localidad más barata en la Comunidad de Madrid para comprar una casa es Colmenar de Oreja, con un precio por metro cuadrado de 1.063 euros también correspondiente al mes de julio de este año.

Estos son algunos ejemplos de los precios que se pueden encontrar en varias localidades madrileñas, los cuales dan una visión general de los precios en la Comunidad de Madrid.

Precio del metro cuadrado en algunos municipios de Madrid La Moraleja: 6.455 €/m2

Madrid: 5.718 €/m2

Navalcarnero: 2.211 €/m2

Coslada: 2.765 €/m2

Getafe: 2.895 €/m2

Fuenlabrada: 2.592 €/m2

Arganda: 2.255 €/m2

Chinchón: 1.414 €/m2

Villarejo de Salvanés: 1.203 €/m2

Colmenar de Oreja: 1.063 €/m2

El pueblo de Madrid más barato para comprar una casa

Como adelantábamos, Colmenar de Oreja es el municipio madrileño donde es más barato comprar una vivienda este año con 1.063 €/m2 de media.

Situado en el sureste de la Comunidad y ubicado en la comarca de Las Vegas, repite este título desde el año pasado, cuando también era el más barato de la lista, pero con un precio menor, 875 €/m2, suponiendo esto una subida en el precio medio del 21,5 %.

Mediante una búsqueda en el portal pisos.com se pueden encontrar un total de 12 viviendas en la localidad. La más barata de todas ellas, al aplicar el filtro correspondiente, es una casa de 162 metros cuadrados por 95.000 euros.

Esta cuenta con dos habitaciones y un baño, se encuentra en el centro del municipio y el anuncio indica que está para reformar. Asimismo, de los 12 resultados que ofrece la búsqueda hay todo tipo de precios, viviendas y estado de las construcciones.