El PSOE aplica el rodillo y rechaza las enmiendas parciales de un PP que lamenta la «nula voluntad de pacto» de los socialistas

Tras el rechazo de las Cortes de Castilla-La Mancha, con mayoría del PSOE, de las enmiendas a la totalidad presentadas por el PP y Vox al proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2026, ... que asciende a 12.903 millones euros, este martes fue el turno de las enmiendas parciales presentadas por los grupos de la oposición.

Una ponencia donde el portavoz de Vox, David Moreno, criticó que durante diez años «las enmiendas a los presupuestos han servido de poco o de nada, porque el PSOE las tumba sin estudiar ni siquiera un 0,01% de ellas». A su juicio, esta actitud evidencia «el sectarismo de los socialistas en la región.

Unas criticas a las que también se sumó el portavoz del PP, Santiago Serrano, que lamentó la «nula» voluntad de pactar del PSOE para la aprobación de unas cuentas, «que son papel mojado». A su juicio, se trata de un «presupuesto de parálisis» en servicios prioritarios como la carrera profesional sanitaria, la mejora de las ratios en educación, entre otras cuestiones, donde prevalece la falta de «transparencia y opacidad» en las cuentas.

Desde el Grupo Socialista rechazaron las enmiendas presentadas por el PP, justificando que son las mismas que han presentado en años anteriores pero «cambiando lo de arriba abajo y lo de abajo arriba». «Son enmiendas al peso que presentan para cubrir el expediente, por lo que solo nos queda rechazarlas».

Por ello, el presidente del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ángel Tomás Godoy, pidió «seriedad» al PP tras haber presentado unas enmiendas que, además de ser «una auténtica estafa», siguen siendo «famosas» por los recortes que conllevarían de tenerse en cuenta.

Además, reconoció que son «difícil» de aceptar cuando recortan, por ejemplo, en la partida de dependencia, en las ayudas vinculadas al entorno familiar, o -en materia de sanidad, porque si se aceptaran «los hospitales de Castilla-La Mancha tendríamos que cerrarlos a mitad de año».

Para el portavoz de Vox en las Cortes regionales, los presupuestos presentados por el Gobierno de Emiliano García-Page «no tienen arreglo posible» y defendió que «la única opción viable es su enmienda a la totalidad, para una reconfiguración completa».

Vox ya registró dicha enmienda al inicio de la tramitación parlamentaria y después presentó «una única enmienda parcial, pero de carácter global, centrada en el principio de prioridad nacional», que, según criticó, fue inadmitida por la Mesa de las Cortes, evidenciando que «las prioridades de Page no son las prioridades de los castellanomanchegos».