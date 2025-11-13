Las Cortes de Castilla-La Mancha rechazan las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Vox al presupuesto de 2026

Las palabras de afecto con las que el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, abrió su intervención en las Cortes de Castilla-La Mancha, dando la bienvenida a la diputada del Partido Popular Lola Merino, quien regresaba ... a la vida política tras año y medio apartada por una enfermedad, apenas sirvieron como un dulce preludio de un debate que pronto se volvió cargado de reproches.

Pocos minutos después, el tono cordial desapareció por completo con el inicio de la discusión de las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Vox a los Presupuestos regionales de 2026. Las acusaciones cruzadas de corrupción y financiación ilegal marcaron el desarrollo de una sesión parlamentaria especialmente tensa.

Noticia Relacionada La Junta presenta unos presupuestos «de estabilidad, rigor y compromiso social» para 2026 J. Guayerbas El Gobierno regional destaca que las cuentas crecen un 1,5%, alcanzan los 12.903 millones y consolidan el gasto social como eje central de su gestión

El portavoz parlamentario de Vox, David Moreno, encendió la mecha al acusar tanto al PP como al PSOE de mantener una «corrupción política» en sus filas. La respuesta no se hizo esperar. «Hasta aquí hemos llegado, señor Moreno», replicó con firmeza el diputado 'popular' Juan Antonio Moreno, recordándole que su partido —Vox— «es el único que ha sido sancionado por el Tribunal de Cuentas», además de tener que justificar «préstamos millonarios procedentes de bancos húngaros» y haber sido «señalado por desviar fondos hacia fundaciones afines».

A estas críticas se sumó el consejero Ruiz Molina, quien arremetió contra la formación que lidera Abascal calificándola de «los patriotas» y luego, «desvían el dinero de los contribuyentes castellano-manchegos a entidades del partido en Madrid». «¿Cómo pueden tener la cara tan dura?», se preguntó antes de acusarles directamente de «malversar caudales públicos».

Aunque aseguró que «no iba a entrar en sus ofensas», el portavoz de Vox no dejó pasar las palabras del responsable de Hacienda y contraatacó mencionando las supuestas mordidas relacionadas con Ábalos, Koldo y Cerdán. «Seguro que con sus colegas de partido se siente más cómodo que con Vox, señor consejero», ironizó.

Moreno aprovechó también para referirse al «asunto de la semana»: el voto favorable de PP y PSOE al nuevo Estatuto de Autonomía, en el que, según denunció, «incrementan el gasto político con el aumento de diputados en lugar de reforzar el gasto social». Ambos partidos reprocharon, por su parte, a Vox haber «despreciado a la región» al aplaudir a Manuel Mariscal, portavoz de la formación en el Congreso, mientras rompía una hoja del Estatuto durante su intervención en la Cámara Baja.

Para el portavoz de Vox, sin embargo, tanto socialistas como 'populares' son «la misma cosa». «Dejaron de ser el PP para convertirse en el PSOE azul, y cada vez parecen más una filial de los socialistas», lamentó, acusando a ambos de ser «cómplices» de la situación «catastrofista» que, a su juicio, vive Castilla-La Mancha.

IA, protagonista inesperada

Entre tanta acusación, la inteligencia artificial (IA) hizo su aparición en el debate. Ruiz Molina, que aseguró haberse leído todas las enmiendas, lamentó que el 94% del texto del PP se limitara a ofrecer una «descripción apocalíptica» de la región, mientras que solo un 6% se centraba en cuestiones presupuestarias. «Hay que saber utilizar la Inteligencia Artificial y ChatGPT para redactar bien las enmiendas, porque hay alguna que otra barbaridad», ironizó el consejero, añadiendo que «quizá se lo encargaron a alguien que no sabía muy bien cómo hacerlo».

Su intervención, que se prolongó durante una hora y veinte minutos, estuvo centrada en exponer las bondades de los presupuestos, que como defendió, reflejan la «reconstrucción económica» y la «evolución positiva» de la región. Todo ello apoyado en gráficos «de fuentes oficiales», ya que como bromeó: «temo cuando el PP presenta datos de elaboración propia».

Subrayó además que la «prioridad» del presupuesto para 2026 es el gasto social que la hace compatible con el equilibrio presupuestario o déficit cero. Tampoco perdió la oportunidad de recordar «los años de recortes del PP» con Cospedal al frente del Gobierno.

Unas palabras que el diputado del Partido Popular, Santiago Serrano, encargado de defender las enmiendas de su grupo, lamentó en la falta de avances del Gobierno regional. «Han pasado once años y siguen con lo mismo. Digo yo que en todo este tiempo habrán tenido ocasión de hacer algo», reprochó desde la tribuna.

Con tono irónico, Serrano confesó haber llevado paracetamol al debate, recordando que el año anterior «al consejero le dolió la cabeza con esta discusión». Y añadió con contundencia: «A quienes de verdad les duele la cabeza es a los castellano-manchegos, que no saben cómo llegar a fin de mes».

«Estos presupuestos vuelven a ser papel mojado, una reiteración contable que no se traduce en mejoras reales para los castellanomanchegos y que consolida una década de fracaso económico socialista en la región», afirmó.

Desde la oposición, tanto PP como Vox coincidieron en denunciar la «ruina económica» que, según ellos, atraviesa la comunidad, fruto de las «nefastas políticas» del presidente Emiliano García-Page, que habrían provocado la pérdida de poder adquisitivo de las familias y el «desmantelamiento de los servicios públicos». Pero chocaron al hablar del mundo rural y las políticas europeístas.

En definitiva, unas cuentas que para el Gobierno regional representan «un ejercicio de transparencia y coherencia», mientras que para la oposición no son más que «papel mojado». Tras más de cuatro horas de debate, las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Vox fueron rechazadas. La pretensión de Vox de devolver el proyecto de cuentas al Gobierno regional fue rechazada con los votos en contra de PSOE y PP. La de los populares fue rechazada con los votos de los socialistas y la abstención de Vox.

Por último, el consejero animó a ambos grupos a «presentar alegaciones parciales para mejorar el texto».