La plaza del Salvador acoge este sábado la II Fiesta Solidaria de Cáritas Toledo para apoyar sus programas sociales

La plaza del Salvador de Toledo será hoy sábado el escenario de la II Fiesta Solidaria de Cáritas, una jornada organizada por los trabajadores de la entidad que incluirá actuaciones musicales, sorteos, un mercadillo solidario, barra de bar y una 'food truck' solidaria. ... La cita se desarrollará entre las 12. y las 19 horas con un propósito doble: recaudar fondos y sensibilizar sobre la labor que Cáritas desarrolla en la ciudad.

Según ha explicado la secretaria general de Cáritas Diocesana de Toledo, Mónica Moreno, el objetivo de esta segunda edición «es la sensibilización de los distintos programas de Cáritas en la ciudad de Toledo -como Hogar 2000, las viviendas sociales, los alojamientos de urgencia, los economatos o el Centro de Personas sin Hogar 'Cardenal González Martín'- así como la recaudación de fondos para su financiación y sostenimiento».

En la actualidad, ha detallado Moreno, cerca de 200 personas se benefician directamente cada día de estos programas que Cáritas mantiene activos en Toledo, y cuya financiación depende en más de un 60 por ciento de fondos propios de la organización, procedentes principalmente de donaciones particulares.

Dentro de las actividades previstas, la secretaria general ha destacado también el compromiso medioambiental de la entidad. «También queremos sensibilizar en materia de medio ambiente con un rincón medioambiental organizado por Inserta Toledo, la empresa de inserción de Cáritas: con la instalación con una furgoneta de recogida de ropa usada y un rincón de Moda Re Toledo», ha señalado.

Menos recursos y más necesidades

Moreno ha subrayado además la importancia de esta cita solidaria en un momento en que los recursos disminuyen mientras crecen las demandas de ayuda. «Las peticiones de ayuda aumentan, pero las ayudas públicas y las donaciones no crecen al mismo ritmo; por el contrario están decreciendo, de ahí que Cáritas se vea en la necesidad de impulsar este Festival que permitirá disfrutar de Toledo, de grupos de música toledanos, así como un día de convivencia para todas las familias», ha expresado.

Como complemento a la fiesta, Cáritas Diocesana de Toledo también impulsa otro evento solidario el jueves 16 de octubre, a las 19 horas, en el Teatro de Rojas. La compañía Bendito Cariñena representará 'La venganza de don Mendo' con un donativo de 15 euros, cuya recaudación se destinará a las Hermanitas de los Ancianos Desamparados Santa Casilda y a Cáritas Diocesana de Toledo.