Sánchez asistirá el lunes en Egipto al acto de la firma del fin de la guerra en Gaza

La plaza del Salvador acoge este sábado la II Fiesta Solidaria de Cáritas Toledo para apoyar sus programas sociales

El evento, organizado por los trabajadores de Cáritas Diocesana, busca recaudar fondos y sensibilizar sobre sus proyectos de atención en Toledo, que benefician a unas 200 personas cada día

Cáritas Toledo destinó 5,93 millones en 2024 a atender a 8.039 personas pero benefició a 16.782

Cerca de doscientas personas se benefician directamente a diario de los distintos programas de Cáritas
ABC

Toledo

La plaza del Salvador de Toledo será hoy sábado el escenario de la II Fiesta Solidaria de Cáritas, una jornada organizada por los trabajadores de la entidad que incluirá actuaciones musicales, sorteos, un mercadillo solidario, barra de bar y una 'food truck' solidaria. ... La cita se desarrollará entre las 12. y las 19 horas con un propósito doble: recaudar fondos y sensibilizar sobre la labor que Cáritas desarrolla en la ciudad.

